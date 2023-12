Lithuania Travel: planes especiales para disfrutar al máximo el invierno en Lituania

El invierno en Lituania promete ser una temporada de diversión en la nieve con actividades como recorridos en trineos y patinar sobre lagos helados. Además, a la oferta se le suma una agenda completa de tradiciones navideñas durante todo el mes de diciembre hasta el día de Reyes La república báltica de Lituania es un destino que no rechaza el frío, sino que lo vive al máximo con su extenso paisaje pintado de blanco. Gracias al frío, el invierno en Lituania ofrece una gran cantidad de actividades, algunas de ellas sorprendentes: campos de golf reconvertidos en pistas de esquí de fondo a tan solo cinco kilómetros de la capital, navegación sobre las lagunas y lagos helados o un safari en motos de nieve por los bosques de la región de Trakai.

Disfrutar de la nieve al estilo lituano

Uno de los momentos más esperados al llegar el invierno es poder esquiar o hace snowboard y en Lituania hay distintas maneras de practicar estos deportes. Por un lado, en el Jardín Botánico VU en Kairėnai, Vilna, se encuentra una pista de 4km de largo para esquiadores amateur, mientras que para quienes busquen más extensión en la región de Klaipeda, en la costa báltica, pueden disfrutar la primera y única estación de esquí con pistas para diferentes niveles y un parque de snowboard.

Por otro lado, y si el tiempo no acompaña, se puede pasar el tiempo en "Snow Arena" de Druskininkai, el único complejo deportivo de invierno que está activo durante todo el año equipado con instructores profesionales y alquiler de equipo de snowboard y esquí. Por último, sin salir de la capital, el Parque Recreativo de Invierno Liepkalnis, siendo el punto más alto de Vilna, ofrece 10 pistas y sistemas de mantenimiento para que nunca falte nieve.

Otra de las opciones es practicar curling, el deporte también conocido como "ajedrez sobre hielo". Gracias a la Asociación Lituana de Curling, que anima a personas de todas las edades a disfrutar esta actividad, en las pistas de hielo de Vilna y Kaunas se puede probar este deporte al que se juega entre dos y ocho equipos de cuatro personas cada uno, simultáneamente.

Por otra parte, los amantes de los animales en Lituania podrán pasear a caballo entre árboles nevados con el club de equitación "Juodasis klajūnas" en el distrito de Varėna o en el valle de Kadagiai, conocido como la "Suiza de Lituania", ubicado en el distrito de Kaunas. Aunque los caballos no son el único animal presente en los inviernos fríos de Lituania, pues la granja de alpacas "Čiobreliai rojus" en Klaipėda invita a visitar sus animales de pelaje especialmente cálido.

Vilna, entre las ciudades navideñas más mágicas de Europa

Desde principios de diciembre hasta el día de Reyes, 6 de enero, la capital de Lituania se convierte en una ciudad llena de luces y tradiciones navideñas. Uno de los momentos más esperados del año es cuando en las inmediaciones de la Catedral se enciende el árbol de Navidad, una ceremonia repleta de luz y música el primer día de diciembre.

De hecho, el árbol ha sido declarado el más bonito de Europa varios años consecutivos y Vilna, en su conjunto, una de las ciudades navideñas más mágicas de Europa entre 2019 y 2022. Asimismo, la plaza de la Catedral, además del famoso árbol, acoge un tradicional mercado navideño con artesanos y puestos de chocolate caliente, el sabor del espíritu navideño.

La temporada invernal en la capital lituana no estaría completa sin una pista de patinaje. De esta manera, en los alrededores del Palacio de los Grandes Duques de Lituania resonará el sonido de los patines deslizándose sobre el hielo, mientras que el palacio abrirá sus puertas para el estreno del espectáculo musical "Vilnius Sapnas" sobre hielo. Además, cerca del palacio los niños podrán visitar la casa de Santa Claus, así como subirse al tren que llevará a toda la familia a visitar la parte más antigua de la capital.

Otra opción para todos los públicos es disfrutar de los dos kilómetros de instalaciones lumínicas y esculturas de Lumina Park, que en este año 2023 tiene dos sedes en Vilna, una en el Jardín Botánico VU dedicada a Alicia en el País de las Maravillas y otra en el parque Karnai, cuya temática son los castillos.

Vive una experiencia diferente en Trakai, Kaunas y Rumšiškės

Por otra parte, cerca de Vilna, hay muchos otros municipios que destacan en Navidad por sus decoraciones y actividades. Por su parte, el castillo de Trakai ofrece una postal aún más mágica durante el invierno estando helado el Lago Galve sobre el que se alza.

En Kaunas, la segunda ciudad más importante de Lituania, se puede participar en talleres de dulces navideños, mientras que en el museo al aire libre de Rumšiškės se puede disfrutar del festival de linternas "Moon Trails". Este espectáculo invita a sumergirse en un mundo mágico para conocer a los misteriosos habitantes del bosque como las hadas, ángeles y esculturas de luz inspiradas en la cultura y la historia de Lituania, además de presentar al profeta del invierno, el ciervo de nueve cuernos.