Seguridad en Navidades: Diciembre vuelve a colocarse como el mes más inseguro del año, según ADT

Diciembre es el mes con más saltos de alarmas, convirtiendo al último trimestre del año como el que más saltos de alarma registra (27%), según los datos internos de ADT. El carácter festivo que rodea al último mes del año, sumado a los desplazamientos a las ciudades para ver a la familia y amigos, crea una oportunidad ideal para los ladrones Según datos internos de la compañía, el mes de diciembre se presenta como el mes en el que más saltos de alarma se registran, ya que el 34% de los saltos de alarma del último trimestre del año (que suman el 27% de la totalidad de saltos de alarma del 2023) se dan en este mes, siendo en Nochebuena cuando se registra la mayor concentración de alarmas de las fechas navideñas y la Noche de Reyes la más tranquila.

"Desde ADT trabajamos para mantener la seguridad durante las fiestas navideñas. Nos encargamos de brindar protección y tranquilidad a hogares y negocios a todas horas, durante todos los días del año, un servicio que se hace incluso más indispensable en unas fechas tan señaladas como son las celebraciones navideñas en las que no debemos bajar la guardia, tanto en casa como cuando salimos de compras o de fiesta, para evitar que estos días tan especiales se vean arruinados por un descuido. Nuestros profesionales de la CRA velan para garantizar la seguridad y que todos puedan disfrutar sin preocupaciones de una época en la que nada debe empañar la felicidad", comentó José González Osma, director de ADT.

Durante esta época muchas personas toman vacaciones para poder disfrutar de las festividades en familia. Esto provoca un aumento de movimientos a otros domicilios o municipios, por lo que muchas casas se quedan vacías durante horas e incluso días. La intensidad de las celebraciones crea un ambiente de distensión y, hace que la inseguridad del hogar aumente.

ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, se prepara para proteger a hogares y familias durante las fiestas y ofrece ocho consejos para maximizar las medidas de seguridad en diciembre:

La iluminación desanima a los ladrones. Hay que asegurarse de dejar la casa bien iluminada, por dentro y por fuera ya que eso desanima a los ladrones. Las reglas automatizadas son una aliada más en la protección del hogar. La app ADT Smart Security permite establecer reglas para conectar o desconectar dispositivos inteligentes, por lo que es posible iluminar la casa durante algunos momentos del día, a pesar de que esta se encuentre vacía. La Navidad es una ocasión perfecta para poner en práctica esta función y minimizar los riesgos que trae diciembre. Además, con las cámaras de videovigilancia de exterior se puede saber si alguien se aproxima y ahuyentarle a través de la alarma sonora y luminosa que tienen integrada. Aprovechamiento de las funciones de la CRA (Central Receptora de Alarmas) para brindar un toque humano a la seguridad. Desde una sobrecarga eléctrica provocada por las luces navideñas hasta un intento de robo, este servicio de ADT se vuelve apropiado en estas fechas. Hay que confiar en la CRA porque será quien monitoree el hogar las 24 hs del día y se encargará de activar los protocolos oportunos y contactar con la policía en caso de intrusión, dando aviso tanto al usuario como a los servicios de emergencias que por otro motivo de alerta fuese necesario. Disuasión del robo. Las placas identificativas son la primera barrera frente al robo. Se puede consultar a expertos sobre la solución de seguridad más adecuada a las necesidades específicas y presupuesto. Existen soluciones de seguridad adaptadas a todos los bolsillos para garantizar la protección de todo tipo de viviendas: pisos, adosados, chalets individuales, etc. Las placas identificativas de ADT acreditan la protección del hogar frente al robo, disuadiendo así a cualquier amigo de lo ajeno. Red vecinal. La confianza es la clave de la seguridad. Se debe avisar a los vecinos sobre la ausencia. Los vecinos son uno de los mejores guardianes. Si saben que uno está fuera del domicilio, y escuchan o ven algo inquietante en la vivienda, estarán atentos y podrán detectar cualquier caso de posible robo o intento de intrusión. Compras y envíos. En esta época en la que las compras aumentan, es importante prestar atención y evitar que los repartidores dejen paquetes en las puertas de entrada, así como tratar de transportar las compras navideñas y los regalos hasta casa con discreción. También se hace necesario deshacerse con cuidado del embalaje para no dar pistas de los objetos de valor que podrían encontrarse en el hogar. Redes sociales. Las celebraciones invitan a compartir publicaciones en redes sociales, pero es importante mantener la cautela. Hay que tener cuidado de no dejar constancia de la ausencia en conversaciones navideñas y/o en sus redes sociales. Evitar compartir las ubicaciones y fotos de manera pública, nunca se sabe quién puede tener acceso a esa información. Salida temprano para evitar atascos y que desconocidos estén al tanto de que la casa se queda sola. No solo es importante aplicar esta medida en los desplazamientos a otros municipios, sino también en los casos en los que el trayecto es a otro domicilio en la misma ciudad, pues es un momento perfecto para que los potenciales ladrones actúen. Cerrar puertas y ventanas con llave. Recordar siempre dejar todos los posibles accesos a los hogares bien cerrados, incluyendo el garaje y los trasteros. Por supuesto, no hay que olvidar conectar el sistema de alarma al salir de casa. "Las Navidades son una época de reunión, celebración y descanso, pero no por ello debemos descuidar la seguridad. En ADT sabemos de la importancia de adaptarse a las necesidades de nuestros clientes, lo que nos hace innovar constantemente para ofrecer servicios que aumenten la protección y seguridad del hogar. Diciembre es el mes en el que se requiere un cuidado extra y una mayor precaución para disfrutar de unas fiestas seguras. Nuestros clientes pueden estar tranquilos al saber que en estas fechas hay todo un equipo de profesionales en ADT que velarán por su seguridad y la de sus familias", añadió José González Osma.

La renovada app de ADT Smart Security mantiene la protección de hogares y negocios con un formato más sencillo, que permite controlar y gestionar las funcionalidades de seguridad en remoto y la comodidad del hogar con un sistema más amigable que se adapta a las necesidades de cada familia.