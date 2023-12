5 claves para disfrutar de la tecnología en familia sin que arruine las Navidades

Los menores pasan 240 minutos al día conectados a pantallas, según el último estudio ‘De Alpha a Zeta, educando a las generaciones digitales’ de Qustodio, plataforma líder de seguridad digital para las familias Con la llegada de las Fiestas y las vacaciones escolares, aumenta el tiempo libre del que disponen los niños y, gran parte de ello, lo dedican al uso de la tecnología. Junto con el verano, Navidad es la época del año en la que más aumenta el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos. Y, por si fuera poco, la tecnología siempre es uno de los regalos estrella que reciben los menores durante estas fechas, según el informe ‘Perspectivas del consumo navideño en un mundo cambiante’ elaborado por OBS Business School.

Asimismo, el último estudio ‘De Alpha a Zeta, educando a las generaciones digitales’de Qustodio, plataforma líder de seguridad digital para las familias, revela que los más jóvenes pasan 240 minutos al día conectados fuera de las aulas. Los adolescentes están continuamente delante de las pantallas a través de las redes sociales, aplicaciones de comunicación, plataformas de streaming y videojuegos.

Las navidades son un momento para pasar tiempo en familia y, en este sentido, la tecnología puede verse como una amenaza. No obstante, siempre de manera responsable, es posible hacer un buen uso de ella y, un ejemplo, es compartiendo momentos entre padres e hijos. Por ello, desde Qustodio, proponen algunas ideas para disfrutar de la tecnología en familia durante las fiestas navideñas:

Juegos de mesa interactivos. Hay muchas aplicaciones interactivas que han conseguido reinventar los juegos de mesa más clásicos, y otros más actuales, que se pueden descargar en smartphones y tablets y permiten jugar a toda la familia a través de los dispositivos. Pueden ser una opción para acompañar las largas sobremesas y animar a los mayores y a los más pequeños a compartir tiempo juntos. Videojuegos multijugador. Para amenizar las tardes en casa, los videojuegos multijugador pueden ser muy buen plan para disfrutar en familia. Además, muchos de ellos cuentan con beneficios educativos como mejorar alguna materia, reforzar habilidades como la memoria y el pensamiento lógico o, incluso, hacer deporte. Plataformas de streaming. Si hay algo que no puede faltar nunca en la Navidad son los maratones de películas navideñas, y para ello, las plataformas streaming cuentan con una gran variedad de contenido sobre esta temática. Esta es otra manera de avivar el espíritu navideño y pasar tiempo en familia, más allá de decorar el árbol o cantar villancicos. Crear recuerdos de esta época del año. Los smartphones se han convertido en presencia obligatoria prácticamente en todas las reuniones familiares, pero esto no tiene por qué ser negativo. Gracias a los móviles se puede inmortalizar, con una fotografía o un vídeo, cualquier momento navideño y enviárselo a personas que viven lejos o guardarlos como recuerdo para los años siguientes. Contactar con los seres queridos por videollamada. En algunos casos, la distancia puede impedir reunir a toda la familia alrededor de la mesa. No obstante, la tecnología puede acortar esta distancia física a través de una videollamada durante la cena o, incluso, un día especial como el día de Reyes para compartir, telemáticamente, la ilusión de abrir los regalos en familia. Eduardo Cruz, CEO de Qustodio, señala que "las Navidades son la ocasión perfecta para pasar más tiempo en familia y disfrutar de esos planes para los que cuesta sacar tiempo en la rutina del día a día. Si se hace un uso responsable y sano de los aparatos tecnológicos, además de establecer unos límites, la tecnología puede ser una buena alternativa, siempre y cuando se busque ese equilibrio con la vida offline, durante las Fiestas".