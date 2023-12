Nutella recuerda a todos que lo más bonito de la Navidad está en compartirla

A través de la especial iniciativa "Comparte tu amor esta Navidad", la marca de crema de avellanas y cacao, continúa "acercándonos a las personas que más queremos estas fiestas" La Navidad está a la vuelta de la esquina y esta temporada no solo llena de alegría, sino que brinda la oportunidad de compartir momentos especiales con las personas a las que más se aprecia. Este año, Nutella, la marca de crema de avellanas y cacao, recuerda a sus consumidores que más allá de los regalos materiales, el auténtico tesoro de la Navidad es el amor, con motivo de su nueva campaña "Comparte tu amor esta Navidad".

La verdadera sorpresa de estas fiestas reside en la edición limitada de jerséis navideños que Nutella presenta como novedad. Estos no solo añaden un toque divertido a la forma de vestir, sino que también son una forma única de expresar la unión de familiares y amigos, compartiendo así el espíritu navideño.

Los nuevos tarros de edición limitada de Nutella para Navidad están disponibles en formatos de 200g, 350g, 400g, 450g, 700g y 900g. Comprando un tarro de Nutella, tanto decorado como estándar, y subiendo el ticket de compra en la web de Nutella, se descubrirá al instante si se han ganado dos jerséis.

La marca de crema de avellanas y cacao también brinda ideas creativas en su sitio web. Desde recetas irresistibles que deleitarán a seres queridos hasta tarros personalizados que transformarán cualquier momento en algo único, y sugerencias para creaciones DIY que darán un toque personal a los tarros de Nutella.

Este año, Nutella no solo endulza los momentos festivos, sino que también invita a ser parte de una celebración donde el amor es el regalo más preciado y compartirlo se convierte en la verdadera esencia de la temporada. Por esta razón, la marca invita a difundir su mensaje y compartir en redes sociales recetas, decoraciones DIY y obsequios personalizados utilizando el hashtag #nutellawithlove. "Viste las mejores sonrisas y prepárate para compartir el amor con Nutella esta Navidad".