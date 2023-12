Liquida Tu Deuda, historia de agradecimiento de una cancelación definitiva de las deudas

Vicente, de Liquida Tu Deuda, Despacho de Abogados, especializados en la Ley de Segunda Oportunidad desde 2016.

En esta empresa les gusta ayudar a las personas particulares, a los empresarios y a los gerentes de sociedades a obtener la cancelación definitiva de sus deudas a través de un procedimiento concursal denominado Ley de Segunda Oportunidad.

En Liquida Tu Deuda, Despacho de Abogados, son expertos en escuchar a las personas, en atender de manera personal sus necesidades y conocer sus problemas económicos y familiares.

Su satisfacción es conseguir que sus clientes se conviertan prácticamente, en sus amigos. No puede ser de otra manera, cuando conocen tanto de ellos, de su vida, de sus problemas familiares y económicos, de sus lamentos y de sus inquietudes. Siempre guardando su privacidad, por supuesto.

En septiembre de 2021, una de sus clientes satisfechas obtuvo la exoneración de todas sus deudas, para nunca más pagarlas.

Este proceso en aquel tiempo le llevó a la empresa bastante en conseguirlo, pues se tramitó en un Juzgado de Primera Instancia de Albacete. Finalmente, se concluyó con la cancelación definitiva de sus deudas que ascendían a 68.652,53 €.

Ella no sabía manejar bien todo el tema de papeleo, aunque con la ayuda de su hijo y un poco de buena voluntad, con el equipo de profesionales, consiguieron que sus deudas terminaran canceladas para siempre.

En Liquida Tu Deuda, Despacho de Abogados, proporcionan una atención personalizada, una red de oficinas y un buen programa informático que permite trabajar con clientes de toda España.

Disponen de un amplio equipo de profesionales en toda la geografía nacional, dispuestos a ayudar a resolver las situaciones que vayan surgiendo.

Su intención es seguir abriendo más oficinas para dar esa atención personalizada que tanto les gusta.

Así y todo, lo que más les gusta a sus clientes son las videollamadas por WhatsApp, fácil y sencillo. Les conocen, saben como son, se miran a los ojos para descubrir esa confianza necesaria de aquel al que se va a confiar la solución de los problemas.

"Gracias por todo" es lo primero que dijo esta clienta.

Ellos solo han hecho su trabajo, cumplir con su contrato para obtener la exoneración definitiva de sus deudas.

"Vosotros habéis hecho mucho más que eso", dice:

"Me ayudasteis con los bancos que no querían darme los documentos oportunos. Me enseñasteis a saber contestar las insistentes llamadas telefónicas que me reclamaban pagar. Realizasteis los escritos necesarios para paralizar los embargos. Aclarasteis mis dudas con una herencia. Me sacasteis del ASNEF. En definitiva, me habéis cambiado la vida y me habéis hecho sonreír de nuevo. Un jamón es poco, por tanto."

Gracias a ti.

Desde septiembre de 2022, existe una nueva Ley de Segunda Oportunidad que permite conseguir la cancelación de las deudas en un tiempo menor.

Además, se puede conseguir, en determinados casos, reducir la carga hipotecaria de la vivienda y quedarse con la vivienda.

Desde la empresa invitan a compartir la situación con ellos para que puedan ofrecer soluciones necesarias y merecidas. Hay que descubrir cómo Liquida Tu Deuda puede ayudar a recuperar la estabilidad financiera.