La clave del éxito de una inversión es diferenciarse en una feria

Participar en ferias o eventos son oportunidades muy valiosas para los emprendedores que buscan expandir su negocio o captar nuevos clientes. No obstante, el mercado es muy competitivo, por lo que es fundamental contar con elementos que causen tal impacto que con un solo vistazo se despierte el interés o la curiosidad de los potenciales clientes.

Por ese motivo, el stand es una pieza primordial, ya que funciona como una tarjeta de presentación, incluso como una invitación para acercarse a conocer la marca y los productos o servicios que ofrece.

Por esta razón, es fundamental que este elemento se deje en manos de profesionales como A2 Colores, un estudio ubicado en Madrid dedicado al diseño stands, gran formato y rotulación, que se ha forjado una excelente reputación entre los emprendedores, gracias a la calidad de su trabajo.

Importancia de un stand llamativo En este sentido, la empresa señala que, aunque los stands se instalen para permanecer solo por unas horas, es vital cuidar cada detalle, justamente, porque su efectividad permite amortizar la inversión que supone participar en una feria. Asistir a una feria es una inversión importante para una empresa, así que hay que asegurarse de no desperdiciar ninguna ocasión de rentabilizarla. Y lograr que los clientes se acerquen a los stands y se interesen por los servicios es básico para ello.

Consciente del rol que juegan estos elementos para ayudar a la consolidación y crecimiento de un emprendimiento, A2 Colores ofrece un servicio integral que incluye la definición de espacios, producción y montaje del stand. Todo eso bajo un enfoque de creatividad para atrapar la atención de posibles clientes e inversores.

Un stand, como un espacio de trabajo, debe respirar la imagen corporativa de una marca, y aquí es donde el diseño gráfico juega un papel fundamental, ayudando a generar ambientes de trabajo amigables y espacios de comunicación atrayentes. En tal sentido, A2 Colores enfatiza que su equipo se mantiene actualizado sobre los materiales más adecuados para convertir los espacios de la oficina y los espacios efímeros en eventos en un elemento de comunicación de marca.

Al respecto, el estudio ofrece sus servicios en diseño de vinilos y lonas para oficina, rotulación de espacios profesionales, señalética, roll up y sistemas de exposición, rotulación con vinilos, entre otros.

Elementos clave de un stand exitoso Antes de elegir un stand, se debe prestar atención a la ubicación y la visibilidad del espacio, y una vez elegido, trabajar sobre su diseño para hacerlo atractivo y funcional. El espacio generado debe adaptarse a las necesidades de la marca y respirar su imagen corporativa. Contar con elementos interactivos que generen interés en los usuarios puede ayudar a atraer la atención de los visitantes.

La compañía explica que, cuando un emprendedor se comunica con sus profesionales, se comienza a desarrollar un proyecto que tiene en cuenta como principios básicos dos aspectos: lo que el cliente necesita y el presupuesto con el que cuenta, para con ello desarrollar un espacio que permita maximizar su inversión.

A2 Colores recuerda que, más allá del diseño del stand, es fundamental preparar al equipo que asistirá a la feria y contar con los materiales gráficos y corporativos que puedan apoyar a la empresa en el evento.