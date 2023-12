Alianza Logistics potenciará la logística ferroviaria en 2024

En un decisivo avance hacia la ampliación de sus operaciones, la transitaria con sede en Valencia, Alianza Logistics, ha llevado a cabo una visita a la Terminal BEST de Barcelona, en colaboración con el proveedor de servicios ferroviarios Synergy. El propósito principal de esta visita ha sido explorar posibilidades de colaboración y fortalecer alianzas que fomenten el transporte de mercancías entre la Terminal BEST y Toulouse.

Esta estación es una de las más modernas, eficientes y sostenibles en Europa, lo que la ha convertido en un punto crucial para el transporte de mercancías en el Mediterráneo. Es por ello que esta colaboración representa un impulso en la logística ferroviaria para Alianza Logistics en 2024.

Alianza Logistics explora oportunidades de crecimiento en la Terminal BEST de Barcelona La Terminal BEST de Barcelona, reconocida por su eficacia y capacidad en la manipulación de carga, ha emergido como un punto neurálgico para las empresas logísticas que buscan optimizar sus cadenas de suministro en la zona del Mediterráneo. Consciente de las ventajas estratégicas que ofrece esta ubicación, Alianza Logistics ha decidido investigar posibilidades de expansión y mejora de servicios, haciendo uso de los ofrecidos por el operador logístico intermodal de la terminal, SYNERGY

Para ello, ha realizado una visita de acercamiento, durante la cual, los representantes de Alianza Logistics tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de la Terminal BEST y evaluar de cerca la infraestructura y las capacidades operativas de esta estación. Además, se programó una reunión para identificar áreas específicas de colaboración que podrían resultar beneficiosas para ambas empresas y para sus clientes.

Una de las iniciativas clave discutidas durante la visita fue la implementación de un servicio ferroviario regular que conecta desde noviembre la Terminal BEST de Barcelona y Toulouse tres veces por semana. Este servicio no solo mejora los tiempos de tránsito, sino que también ofrece una alternativa sostenible de transporte.

Una colaboración estratégica que busca impulsar la eficiencia de los servicios logísticos La colaboración entre Alianza Logistics y Synergy no se limita únicamente a la mejora de servicios ferroviarios, sino que también busca implementar soluciones innovadoras, como el uso de tecnologías avanzadas para el monitoreo y seguimiento de la carga. En ese sentido, la digitalización de los procesos logísticos es crucial para garantizar una cadena de suministro eficiente y transparente.

La colaboración entre Alianza Logistics, con su experiencia en servicios terrestres y marítimos, y Synergy, con su experiencia en servicios ferroviarios, promete impulsar significativamente la eficiencia logística y ofrecer soluciones integrales a los desafíos del transporte de mercancías entre la Terminal BEST y Toulouse.

En resumen, la visita de Alianza Logistics a la Terminal BEST de Barcelona marca un avance en el fortalecimiento de alianzas y la expansión de servicios logísticos. Esta colaboración estratégica no solo busca optimizar las operaciones actuales dentro de este circuito, sino también abrir nuevas oportunidades en el ámbito de la logística internacional.