Jornadas de plantación exitosas en La Rioja. El compromiso de NONODOOM con el medioambiente

El pasado domingo 26 de noviembre, el Monte de La Pila en La Rioja fue testigo de un evento que reunió a personas de todas las edades con un objetivo común, plantar pinos piñoneros para preservar el entorno y contribuir a un futuro más sostenible. Bajo el radiante sol de la mañana, un grupo diverso de voluntarios se reunió en el Monte de La Pila, azadas en mano, listos para poner manos a la obra. Padres e hijos, amigos, todos participaron activamente en la plantación, creando una experiencia enriquecedora y solidaria para la comunidad. Gracias a esta colaboración se lograron plantar más de 400 árboles.

Esta jornada de reforestación, organizada por NONODOOM, no solo embelleció el paisaje, sino que también plantó la semilla de la responsabilidad ambiental en los corazones de jóvenes y adultos.

Desde temprano, el ambiente se llenó de risas y charlas mientras los voluntarios, llenos de entusiasmo, trabajaban codo con codo. Niños y adultos, guiados por el amor al planeta, compartieron una preciosa mañana dando vida a nuevos árboles. Estos momentos de compromiso ambiental destacan la creciente conciencia sobre la importancia de los bosques y el papel vital que juegan en la lucha contra el cambio climático.

Esta iniciativa no hubiera sido posible sin NONODOOM, una empresa comprometida con el medioambiente, que financia proyectos de reforestación a través de la venta de productos ecológicos como tazas y bolsas tote bag. Cada compra realizada en su tienda online, NONODOOM contribuye directamente a este tipo de iniciativas, permitiendo a cada cliente ser parte activa de la solución al cambio climático. "Plantar árboles va más allá de la simple acción física; es sembrar conciencia en las generaciones futuras", recuerda María Esperanza Alba, CEO de NONODOOM. "Agradecemos a cada corazón que latió al ritmo de la tierra, a Mago More e Irma Soriano, nuestros embajadores vitamina, y a todos los voluntarios que hicieron de este día un éxito". La empresa de reforestación SERBAL, con su experiencia y dedicación, jugó un papel crucial en la realización de esta jornada, asegurando que cada árbol plantado crezca fuerte y saludable, contribuyendo así a la revitalización del ecosistema local.

Desde NONODOOM extienden una invitación a todos a ser parte de este movimiento. Es importante recordar que cada pequeña acción cuenta y que, juntos, es posible marcar una gran diferencia. Este evento no es solo una jornada de plantación; es un testimonio del poder de la comunidad y del compromiso compartido hacia un futuro más sostenible.

NONODOOM - Juntos por un futuro más verde. Que la medianoche nunca llegue.