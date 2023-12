Especialistas en business design, Raven

En la actualidad, las empresas se enfrentan a un panorama en el que los cambios se suceden permanentemente, con complejas regulaciones, una creciente competitividad y clientes cada vez más exigentes. De esta manera, el Business Design se ha convertido en un enfoque fundamental para las compañías a la hora de desarrollar propuestas convenientes, viables y factibles. En este marco, Raven se especializa en diseñar, construir y lanzar negocios disruptivos, capturando valor real para generar impacto e impulsar un crecimiento sostenible, basándose en los conocimientos de los clientes, las oportunidades de mercado y las necesidades comerciales.

¿Qué es el Business Design? El Business Design es una disciplina relativamente nueva que ayuda a las organizaciones a desarrollar soluciones centradas en el cliente, combinando los métodos y la mentalidad del diseño con las herramientas de los pensadores, analistas y estrategas empresariales. Así, mediante este enfoque holístico las empresas pueden aplicar procesos de pensamiento creativo para promover la innovación y el crecimiento, ayudando a los profesionales a diseñar, probar y validar modelos de negocio nuevos o mejorados que puedan impactar positivamente en los consumidores, creando productos, servicios o soluciones deseables, factibles y viables.

En este sentido, entre las principales funciones del Business Design se encuentra garantizar que el diseño resuelva los problemas, enmarcando, dirigiendo e informando el proceso con un criterio empresarial. Asimismo, otra de sus misiones es explicar las soluciones de diseño de forma simple para que las partes interesadas puedan comprender su valor e impacto, a la vez de reforzar los factores empresariales financieros del diseño por medio de la aplicación de metodologías centradas en el ser humano.

Un rol clave en las compañías del futuro En los últimos años, el interés por la aplicación de metodologías en el ámbito empresarial ha crecido considerablemente, no solo en lo que respecta a servicios o productos finales, sino también al modelo de negocio. En este escenario, el Business Design permite, tanto a las compañías establecidas como a las que están en proceso de crecimiento, elaborar estrategias acerca de la creación y la captación de valor, además de brindar la posibilidad de ponerlas a prueba, incluso antes de ser puestas a la venta.

Por ende, al tener una perspectiva enfocada en el ser humano, el Business Design no solo posibilita la construcción de modelos de negocio sólidos, sino que pueda aplicarse fácilmente para abordar problemas complejos, por lo que representa una oportunidad para las organizaciones que buscan ser relevantes y sostenibles a largo plazo.

De esta forma, los business designers son una pieza clave en el proceso de adaptación de las compañías, puesto que son los encargados de aplicar los principios y prácticas del diseño empresarial para la creación de valor y de ventajas competitivas, con el menor riesgo posible. Para dicho fin, estos profesionales no solo deben identificar las potenciales oportunidades dentro de su nicho de mercado para ofrecer al público un producto o servicio mejor, sino que deben buscar en otros segmentos para intentar introducirse en ellos.

Raven, especialistas en Business Design Con una combinación de habilitadores tecnológicos y un profundo conocimiento de los clientes, los productos y los servicios, Raven se ocupa de diseñar y concebir nuevas propuestas de valor teniendo en cuenta las oportunidades de mercado y las necesidades comerciales. Para ello, esta firma se basa en el enfoque del Business Design, creando interacciones reales que generan un impacto comercial significativo, apoyadas en datos y la última tecnología digital.

En este aspecto, Raven tiene una visión pragmática enfocada en la ejecución, motivo por el cual trabaja de forma integrada con las distintas áreas de las organizaciones, desde el diseño del modelo de negocio hasta la venta de los productos a la audiencia y la fidelización de los consumidores.

De este modo, el equipo de la empresa está formado por expertos de todo el mundo que se encargan de ayudar a quienes contratan sus servicios a obtener feedbacks para inspirar y mejorar nuevos conceptos, además de analizar la posición del cliente en el mercado y de descubrir nuevas oportunidades de innovación rentables y viables, entre muchas otras tareas.

A través de esta propuesta, Raven ha logrado adelantar 45 proyectos en 7 países, logrando crecer 14 veces mediante la captura y creación de negocios disruptivos, con más de 200 propuestas de valor y más de 20 lanzamientos de productos de impacto global que significaron un aumento en las ventas de sus clientes del 300 %.

Con apenas 4 años en la industria, Raven ha logrado posicionarse como el partner ideal para las empresas que buscan revolucionar y acelerar la innovación disruptiva, generando un mayor número ventas y ampliando su reconocimiento considerablemente.