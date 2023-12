La publicación de 'Los desechados' de Manuel Acosta Más

Manuel Acosta Más destaca de su novela Los desechados: "el intento de sacar del anonimato a las personas que, sin ser nadie, viven y sacan adelante sus vidas, muchas veces duras y difíciles. Mostrándolas como un ejemplo de lo que todos podemos hacer ante las vicisitudes que vivir propone, no bajando los brazos y estando abiertos a los demás, que son, un poco, la gracia de la vida”, indica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “sensibilidad, afectos, y aventuras, con su puntito de misterio. Con la esperanza, siempre presente, para construir un mundo mejor”.

Sinopsis "Los personajes se suceden, pero la historia es la misma, gentes anónimas que se significaron, que salieron de sus vidas anodinas para convertirse en protagonistas de sus historias. Gentes, como nosotros, a los que la vida les dio la oportunidad de dar un paso adelante y lo hicieron, para ser los capitanes de sus aventuras. Reunidas todas en torno a un barco, el Albatros III, un mercante reconvertido, como ellos, de corderos a lobos, para dar entre todos una sinfonía de amistad, amor, vida y acción. La que requiere la vida. Nuevamente, una novela excelente y seductora, donde Manuel Acosta Más deja su sello personal con maestría. Un libro que plasma la crueldad de la sociedad en la que habitan los personajes y, a la vez, la esperanza, en esta propuesta literaria que habla de lo real y auténtico de las relaciones humanas, dejando ver cómo se van construyendo los lazos afectivos. Mientras en el exterior de la singladura marinera, el mundo cambia, y en algunos países, de forma turbulenta. Una novela que habla de la verdad de las vidas y del porvenir que, en algunos casos, se quedó en el pasado, cuando este se rompió. Y de las maneras en que los amigos suman. Para que aquellos que se quedaron anclados vean el cielo, que es donde debemos estar todos. Y ¿quiénes fueron esas gentes?, gentes en el río de la vida, como nosotros. Y, ahora, disfruten con una novela que no deja indiferente. Porque está construida con todo lo que una novela debe contener, como todo lo que contiene un día, incluida la noche. Y las escaleras que nos bajan al infierno y los sueños que todo ser humano debe poseer".

Autor Manuel Acosta Más nació en Pamplona un 22 de marzo de 1967. Contador de cuentos, «tejedor» de historias, novelista, observador y sensible, es capaz de hacer anhelar el ser protagonista de uno de sus relatos, para sentir de primera mano el tiempo y la vida que narra. Su alma llena de colores se hace presente para enseñarnos lo que nuestra realidad promete y casi nunca nos deja. Y, mientras él siembra ideas, pensamientos y sentimientos sobre el papel, dibuja abrazos y besos sobre el corazón y espera, paciente, que anide el amor en él.