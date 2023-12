Fundación Aldaba presenta en Vigo su proyecto de transformación digital con un evento en la Casa Galega da Cultura

'Aldaba Digital' es una iniciativa centrada en la transformación digital y el empoderamiento social. El evento de presentación contará con la intervención de las personas beneficiarias, la proyección de varios vídeos y una exposición fotográfica de un usuario Reconocida por su firme compromiso con el avance social y tecnológico, Fundación Aldaba anuncia la presentación de su ambicioso proyecto, "Aldaba Digital: transformándonos y empoderando personas", en un evento significativo en la Casa Galega da Cultura de Vigo. Esta iniciativa, que cuenta con la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con los Fondos de Recuperación Next Generation de la Unión Europea, gestionado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, marca un hito en la trayectoria de la fundación hacia la digitalización y la innovación tecnológica.

La iniciativa "Aldaba Digital" se extiende a través de las tres comunidades autónomas donde opera Fundación Aldaba: Galicia, Madrid e Illes Balears, enfocándose en mejorar la vida de personas con autonomía limitada, infancia en riesgo y personas con discapacidad. Este proyecto incluye el desarrollo de un espacio virtual exclusivo para las personas usuarias, un plan integral para potenciar las habilidades tecnológicas de los beneficiarios, profesionales y personal voluntario, así como el diseño de un Plan de Transformación Digital y herramientas tecnológicas de gestión específicas adaptadas a sus necesidades.

El proyecto no solo representa un avance en el panorama tecnológico, sino que también es un esfuerzo concertado por generar un impacto positivo y tangible en la sociedad. Mediante la combinación de la transformación digital y el empoderamiento personal, "Aldaba Digital" se posiciona como un faro de innovación y cambio social.

Evento de presentación

La presentación del proyecto tendrá lugar el 20 de diciembre en el Salón de Actos de la Casa Galega da Cultura, a partir de las 11:30 a.m. Este evento contará con la participación activa de las personas beneficiarias del proyecto, la proyección de varios vídeos y una exposición fotográfica única, mostrando la obra de un joven, usuario de un programa de la fundación en Vigo. Este día marcará el inicio de una nueva era de inclusión y avance tecnológico para Fundación Aldaba, su población beneficiaria y la sociedad.