Juan XXIII: sesenta años

Angelo Roncalli, Juan XXIII, falleció hace sesenta años, causando una gran consternación en todo el mundo, un sentimiento profundo y sincero como no se recordaba en la Iglesia. Y es que su bondad y mansedumbre había conquistado a todas las gentes: católicos y no católicos. Fue considerado como el Párroco del Mundo. Su singular vida privada, conocida y admirada, fue reconocida como santa. De ahí que el Papa Francisco lo canonizara el 27 de abril de 2014.



Como sucesor de Pío XII, y por su edad, setenta y siete años, a su elección se le consideró como un Papa de transición; pero desde el inicio de su breve pontificado se advirtió un halo sobrenatural que cautivó a todas las gentes: era la imagen del Buen Pastor. Su don de sencillez y proximidad, las visitas a parroquias, al hospital Bambin Gesù y a los presos de la cárcel Regina Coeli despertaron la admiración y el entusiasmo. Los apelativos de Papa bueno, Papa de los humildes o Papa de la gente pobre fueron frecuentes para referirse a él.

Transcurridos apenas unos meses desde de elección, en 1959, sorprendió al mundo con el anuncio de tres grandes proyectos y acontecimientos, que él no culminaría, pero que fueron decisivos para la Iglesia: el Sínodo Diocesano de Roma, el Concilio Vaticano II y la revisión del Código de Derecho Canónico.

Escribió diversas encíclicas entre las que destacan las dos sociales: Mater et Magistra y Pacem in Terris. Fueron dos aldabonazos que zarandearon las mentes adormecidas de tantas personas para clarificarles su sentir y su actuar: “Nadie debe, por tanto, engañarse imaginando una contradicción entre dos cosas perfectamente compatibles, esto es, la perfección personal propia y la presencia activa en el mundo, como si para alcanzar la perfección cristiana tuviera uno que apartarse necesariamente de toda actividad terrena, o como si fuera imposible dedicarse a los negocios temporales sin comprometer la propia dignidad de hombre y de cristiano”.

“Por el contrario, responde plenamente al plan de la Providencia que cada hombre alcance su propia perfección mediante el ejercicio de su diario trabajo, el cual para la casi totalidad de los seres humanos entraña un contenido temporal”.