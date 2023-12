¿Quién es el malo?

Si el empresario es el que explota al empleado, cómo denominamos lo que hace el Estado? Porque el Estado, por el simple hecho de trabajar, ya te va quita el 19 y el 56 % dependiendo de la Comunidad. Eso solo por trabajar. Ahora lo que te gastes vas a tener que pagar el IVA, pero el empresario es el malo, ¿no? El empresario es el que monta una empresa de informática, le cobra a una persona 2000 euros más IVA y ya le tiene que ingresar al Estado 420 euros de IVA. De esos 2000 tendrá que pagar una nomina y hacer una retención al empleado. De lo que le quede, tendrá que pagar el 25% de impuesto de sociedades. Si reparte dividendo, tendrá que pagar otra vez entre el 19 y el 27%. Calcular eso es más del 80 por ciento que se lleva el Estado. Esto es una salvajada, pero el malo es el empresario. No hay que olvidarse que gracias a los empresarios hay empleados que cobran su salario. ¿Qué quieren que cobren más? Muy sencillo: que el Estado no le retenga. Porque, no hay que olvidar que a la empresa se le vota cada día. Porque si a ti no te gusta esa tienda, simplemente no vas. Sin embargo a los políticos hay que aguantarlos 4 años. Y hay algunos que en una empresa privada no durarían ni un minuto. Hay otra cosa que deberíamos saber: los empresarios no se jubilan a la edad que les corresponde. El 60% siguen trabajando, siguen cotizando y no piden al Estado todo lo que han aportado a lo largo de su vida. Por lo tanto, ¿Quién es realmente el malo?