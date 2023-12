Subir al suelo a los ancianos

Señor alcalde, debido a mi avanzada edad y a mis múltiples achaques, cada día me cuesta más agacharme. Es por eso que me atrevo a dirigirme a usted con el fin de pedirle, de rogarle, que suba el suelo. Y es que, en ocasiones, debido a mis temblores y a mi natural torpeza, se me caen las cosas de las manos. Es entonces cuando con tristeza las miro desde mi atalaya visual y me digo: ¿bajo o lo dejo para cuando vengan a verme mis nietos? Para tales momentos críticos, compré un palo que en el extremo porta una pinza que se puede manipular desde la empuñadura. Pero, claro, si el objeto es muy pesado y sus dimensiones exceden de la apertura de la pinza, es imposible sujetarla. Si me permite una sugerencia: yo había pensado en un suelo que se pudiera elevar a gusto del consumidor y por cuadrantes. No sé si me pilla: se trata de manipular el satélite meteosat con el GPS del móvil. De forma que se le podría proporcionar la latitud con respecto al ecuador (0º), y la longitud con respecto al meridiano de Greenwich. Y que éste mandara un rayo elevador para que las personas de la tercera edad no tuviéramos que agacharnos. En fin, es una idea. Sin más que decirle, respetuosamente me despido. Un cordial saludo.