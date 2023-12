¡Asombroso, el Rey del Mundo nace en un establo y muere crucificado!

Y tan asombroso, en este mundo, impío, ateo, laico, secularizado. Pero esta lucha cada vez más espeluznante de Satanás a escala global para destruir la Santa Iglesia Católica, obra del Rey del Mundo, se ha infiltrado con sus secuaces en el Templo Santo de Dios, pero no podrán destruirlo, por que lo sostiene el mismo Rey del Mundo, y Satanás y sus secuaces, disponen de poco tiempo, van a ser destruidos, aniquilados y arrojados al fuego eterno que nunca se apaga. Nosotros, los católicos, no tememos a Satanás ni a sus diabólicas actuaciones. Este Rey del Mundo que nació en un establo y murió clavado en una Cruz, es nuestro Dios y Señor, y con su Resurrección nos libro del pecado y de la muerte eterna; ya no somos esclavos del pecado, nuestra vida pertenece a EL, y como nosotros somo débiles, frágiles, vulnerables, le entregamos nuestra libertad, entendimiento, memoria y voluntad, y como EL lo Puede todo, le entregamos nuestra vida y así confiados en su Infinito Poder tenemos paz y sosiego. Nada ni nadie nos podrá separar de este Divino Infante, Rey del Universo, ante el cual tendrán que postrarse todas las naciones como estrado de sus pies. ¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!