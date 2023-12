​De la ignorancia y otros derechos

A lo largo de la historia de España, se ha ido acuñando una expresión coloquial castiza a fin de ensalzar aquello o a aquellos que para el emisor son dignos de loa y reconocimiento. Me estoy refiriendo a “lo más grande”. No es infrecuente haber oído o utilizado esta expresión; por ejemplo, referido a toreros, cantaores, artistas de todo tipo, personajes públicos o no tanto, programas de televisión o de radio, acontecimientos señalados, notorios o privados, o cualquier tipo de objeto, situación o estado de ánimo.



Con frecuencia (ya menos: la gente que puede se va marchando de nuestro país, no solo por necesidad económica, sino, también, por salud mental) se dice que España es lo más grande; nuestra cocina, lo más grande; nuestro clima, lo más grande; nuestras tradiciones, lo más grande; nuestras fiestas, lo más grande; nuestra forma de entender la vida, lo más grande.

Siendo así, no deja de ser curioso que dicha expresión no se haya aplicado nunca, que se sepa, a políticos patrios, máxime teniendo en cuenta que los elegimos nosotros, los españoles, lo más grande del mundo mundial (con permiso de Elvira Lindo). Quizá —se me ocurre como opción— sea que lo más grande que tenemos es la ignorancia, bien sea la disimulada, la desconocida, la voluntaria o la inducida.

Si este fuera el caso, la primera explicaría por qué es tan frecuente el sabio de barra de bar, el que opina de todo con contundencia, aplomo y seguridad con tan sentenciosos argumentos como “te lo digo yo”; votante, en muchos casos, arraigado en la tradición ideológica familiar o en la de pertenencia a una clase social.

La segunda, como la política hidrológica presente: hay que dejarse llevar por los cauces hasta morir en el mar. La ignorancia desconocida supone la asunción oculta de que no se sabe nada porque no hay obligación de saber, porque no saber es un derecho: se hace, se habla, se sueña, creyendo que se piensa…, por instinto, sin más, dejando que todo fluya, que la vida pase. Para esta variedad de ignorante, votar es, la mayoría de las veces, una acción, más bien, guiada por la apariencia del votado.

La ignorancia voluntaria, en el caso de nuestro país, en mi opinión, es la más comprensible de todas, pues suele responder a dos motivaciones encontradas muy humanas: la protección de la ensoñación de ser feliz y el desistimiento de saber para encontrar el camino hacia la dicha y la prosperidad. Para el ignorante voluntario, “ojos que no ven, corazón que no siente”, por lo que lo mejor es no votar, no pronunciarse, pasar desapercibido y ceñir la patria a uno mismo y sus circunstancias.

Por último, la generada por la propaganda partidista, la ignorancia inducida, es la preponderante en la sociedad española, y en cuyas manos estamos: es agradable dejarse llevar por los cantos de sirena, por lo que suena bien, por la música embriagadora, aunque no se entienda la letra. El votante abducido por esta ignorancia, en buena medida, cree ser un sabio 3.0, porque piensa que está bien documentado, gracias a la cantidad de fuentes divulgativas a las que tiene acceso (el derecho a la ignorancia informada), lo que le lleva a ser entusiasta en sus manifestaciones, dúctil en sus opiniones, cambiante en sus tesis, voluble en sus razonamientos, condescendiente con las traiciones, pero despiadado con los herejes. Y así, con este bagaje ético, puede votar incesantemente a quien dice una cosa y hace la contraria, admitir la mentira como sesgo lícito hacia la verdad, aceptar como democrático cualquier tipo de Estado de derecho, cualquier Estado con cuerpo legislativo.

El ignorante inducido es inflexible y despreciativo con el resto de ignorantes y, sobre todo, con los versados en cualquier materia. Es militante, por eso se entrega delirante y apasionadamente a la mutación lingüística como algo más que una necesidad, como un acto de generosidad social, precursor y anuncio de la mutación constitucional. Para él, la palabra democracia significa ejercicio numérico, sumativo, no parlamentario; amnistía, expiación de pecados jurídicos y judiciales; mediador, relator, y éste, acompañante; referéndum, consulta popular; golpe de Estado, desavenencia; fuga, cambio de residencia; ocultamiento, discreción, y, esta, transparencia; mendacidad, negociación; secesionismo, punto de encuentro convivencial; imposición, libertad reconducida.

La pregunta es, si de una dictadura se pasó a una democracia liberal parlamentaria y constitucional mediante la Ley de Reforma Política y una amnistía, ¿no corremos el riesgo de hacer el camino inverso: hacer reformas políticas en la democracia constitucional y una amnistía para llegar a una democracia orgánica?