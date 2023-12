M10Selection se encarga de camperizar furgonetas sin necesidad de homologar

Viajar en autocaravana se ha convertido en una tendencia en expansión. Sin embargo, adquirir un vehículo nuevo de estas características no está al alcance de todo el mundo, por lo cual muchos optan por camperizar sus furgonetas cámper con módulos desmontables.

Esta alternativa no solo es más económica que comprar una kilómetro 0, sino que, al no implicar una reforma en las características de la furgoneta, no requiere homologación.

El mercado no ha tardado en atender este fenómeno que crece con el paso del tiempo, y concesionarios de renombre como M10Selection ya ofrecen innovadores diseños de mobiliario prefabricado que transformarán una furgoneta en una casa totalmente equipada para poder salir de viaje con comodidad.

Un kit adaptable a cada necesidad Ya es posible transformar una furgoneta en una autocaravana en apenas 1 hora sin tener que rendir cuentas ante la Dirección General de Tráfico ni modificar la ficha técnica de cara a la ITV. Esto es lo que ofrece M10Selection a través de los productos de la firma VanCubic; desde Girona, esta compañía comercializa módulos que se adaptarán por completo al vehículo.

Los módulos, diseñados para furgonetas con medidas L2H2 de cualquier marca, se pueden montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Actualmente, son dos los módulos extraíbles disponibles. El primero hace de salón y dormitorio a la vez, y cuenta con una cama plegable a la que es posible acoplar una más pequeña, a modo de litera. El segundo, por su parte, incluye la cocina y el baño, y dispone de cuatro depósitos de agua y un sistema de desagüe.

Ambos tienen un buen aislamiento térmico y emplean la energía de una batería portátil que se puede recargar con una toma de 12 voltios, un enchufe convencional o placas solares sobre el techo.

La homologación no es necesaria Aparte del bajo precio y la calidad garantizada, los diseños de VanCubic no precisan homologación, ya que los bloques modulares se colocan sobre la caja de la furgoneta y quedan sujetos a su estructura mediante eslingas de uso legal; es decir, sin anclajes fijos adicionales que podrían ser tomados como una reforma. Además, el peso total del equipo montado nunca supera los 700 kilos, carga que pueden soportar con facilidad los modelos de medidas L2H2. A efectos de la normativa vigente, esta instalación se considera una carga y no una mejora, restauración o transformación, por lo cual no es necesario atravesar todo el proceso burocrático de homologar.

En la concesionaria M10Selection están más que preparados para despejar todas las dudas y asesorar en la adquisición e instalación del kit ideal. En una hora, sus clientes contarán con una furgoneta completamente transformada en una autocaravana bien equipada.