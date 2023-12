Renueva PC ofrece diversas opciones de calidad en informática de ocasión y reacondicionados

Adquirir equipos de informática reacondicionados es cada vez más la elección preferida de emprendedores, autónomos, particulares e incluso de empresas (privadas o públicas). La ventaja más obvia es la posibilidad de ahorrar dinero en la compra de un equipo que tendrá el mismo desempeño de uno nuevo. Incluso con una menor inversión se puede acceder a un producto de mayor calidad.

En el caso de tiendas especializadas como Renueva PC, la compra de estos productos está amparada por una garantía. Así mismo, el cliente tiene la posibilidad de acceder a servicio técnico para implementar actualizaciones, gracias a un taller propio.

Solo equipos de calidad Renueva PC es una tienda que posee un amplio stock de equipos informáticos de segunda mano. Dentro de su portafolio cuentan con ordenadores de escritorio, portátiles, impresoras, servidores y monitores; todos reacondicionados. La filosofía de la empresa es ofrecer un trato cercano a los clientes para entender sus necesidades. Un equipo de profesionales de alta cualificación trabaja enfocado en ofrecer soluciones accesibles, pero sin sacrificar la calidad.

Con el objetivo de brindar este valor como premisa fundamental en su servicio de venta, la firma solo trabaja con las marcas más reconocidas, como Sony, IBM, Asus, HP, Intel, Acer, Toshiba, Apple y Dell entre otras. Son fabricantes que se caracterizan por producir equipos duraderos, resistentes y con recambios originales siempre disponibles.

Esta tienda se caracteriza por revisar minuciosamente cada producto en stock y actualizarlo. De esta manera, los dispositivos son capaces de trabajar con los últimos programas informáticos del mercado. Por otro lado, conscientes de la calidad de sus equipos, Renueva PC ofrece un año de garantía.

Lo que se puede encontrar en Renueva PC La firma cuenta con uno de los stocks de segunda mano más amplios del mercado. Las personas pueden equipar toda una empresa con equipos de escritorio y portátiles que posean distintas propiedades. Si no se encuentra en su web; se puede llamar y ellos encontrarán lo que se busca. Tienen opciones básicas como Intel Celeron y Core 2 Duo hasta el Intel Core i7 o i9 de recientes generaciones. Los equipos vienen con el sistema operativo instalado, listos para usar.

Igualmente, los clientes pueden decidirse por diferentes capacidades de memoria RAM o de disco duro (SSD, NMVe), tamaño de monitor, formato del equipo (mini, PC Industrial, servidor o All in One). Para facilitar la búsqueda, el e-commerce de Renueva PC ofrece filtros con los cuales el cliente puede configurar las características del producto que busca.

Una de las ventajas que los compradores encuentran en esta tienda es que si quieren ampliar la garantía más allá del año convencional lo pueden hacer. Por un módico precio, los clientes tienen la posibilidad de proteger sus ordenadores, portátiles, teclados, monitores, impresoras y hasta el ratón. La garantía ampliada tiene exactamente la misma cobertura que la inicial, con lo cual el cliente obtiene, sobre todo, tranquilidad.