A dónde viajarán los españoles en 2024: KAYAK revela los destinos de mayor tendencia y los más buscados

Los españoles quieren perderse y encontrarse en el continente más grande y poblado de la tierra: Asia vuelve a arrasar en las búsquedas de vuelos de los españoles para viajar en 2024 El comienzo de un nuevo año brinda nuevas posibilidades de seguir descubriendo el mundo y, que no haya engaños… las escapadas son como el postre, siempre hay un hueco. Por eso,KAYAK ha reunido las tendencias que vendrán pisando fuerte este 2024 y gracias al acceso a millones de datos de búsqueda, tiene las claves que facilitarán la planificación de las vacaciones este año.

Alerta de tendencias: 4 previsiones para 2024

Los españoles se aventuran en solitario en 2024: las búsquedas de vuelos y hoteles en solitario aumentan un 5% y un 31% respectivamente respecto a 2023.

de y en respectivamente respecto a 2023. Aumentan las búsquedas de vuelos en primera clase y clase business . Las búsquedas en vuelos de larga distancia para viajar en primera clase y business aumentan un 14% respecto al año pasado. KAYAK propone buscar la experiencia completa con una mejora de alojamiento con la herramienta Lujo con 5 estrellas , que muestra a los viajeros las ciudades que cuentan con los hoteles de lujo más económicos para unas vacaciones de primera.

. Las búsquedas en vuelos de larga distancia para viajar en primera clase y business aumentan un 14% respecto al año pasado. propone buscar la experiencia completa con una mejora de alojamiento con la herramienta , que muestra a los viajeros las ciudades que cuentan con los hoteles de lujo más económicos para unas vacaciones de primera. Las búsquedas de alquiler de coches aumentan un 26% respecto a 2023. Esto se complementa a la perfección con la caída del 9% en los precios de alquiler de coches en comparación con el pasado año, que es aún mayor en el caso de los alquileres de coches en España (-16% en comparación con 2023).

respecto a 2023. Esto se complementa a la perfección con la caída del 9% en los precios de alquiler de coches en comparación con el pasado año, que es aún mayor en el caso de los alquileres de coches en España (-16% en comparación con 2023). Creciente número de viajeros previsores: lo que significa que los viajeros españoles planifican sus vacaciones con más antelación. KAYAK señala que los destinos de las Islas Canarias se sitúan como los lugares más económicos para alquilar un coche eléctrico: desde 25 € en Puerto del Rosario hasta 31 € de media por un coche eléctrico de alquiler en Santa Cruz de Tenerife.

Los destinos más buscados por los españoles para viajar en 2024

Los españoles buscan viajar lejos y, si el destino es Asia, mejor. Así, Tokio lidera el ranking de los destinos más buscados por los españoles para viajar en 2024, con un aumento de las búsquedas de vuelos del 65% con respecto a 2023. Bangkok o Denpasar se cuelan también en el top 10, que comparten con otros destinos de larga distancia como Nueva York o Buenos Aires.

A la hora de plantear un viaje de larga distancia es interesante considerar que, aunque los precios de los vuelos de largo radio se sitúan un 12% por encima de los de 2023, existen destinos como Buenos Aires o Denpasar, entre los diez más buscados, cuyos precios solo han subido un 1% y 2% respectivamente.

Los 10 destinos más buscados para viajar en 2024 que no se pueden desaprovechar,de acuerdo con los datos de búsquedas de vuelos:

Tokio, Japón Nueva York, EE.UU París, Francia Buenos Aires, Argentina Bangkok, Tailandia Londres, Gran Bretaña Roma, Italia Miami, EE.UU Denpasar, Indonesia Ámsterdam, Países Bajos Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "Las búsquedas de vuelos realizadas por los viajeros españoles para viajar en 2024 ya han crecido un 4% con respecto al 2023 y, aunque los precios de los vuelos son actualmente un 18% más altos que el año pasado, seguimos observando un fuerte interés en los viajes en todo el mundo".

Los destinos de mayor tendenciaentre los viajeros españoles en 2024:Asia se corona de nuevo y Portugal viene pisando fuerte

A estas alturas, nadie se sorprenderá al descubrir que dentro del top 10 destinos de mayor tendencia para este 2024 (aquellos que han experimentado un mayor incremento en sus búsquedas de vuelos con respecto a las recibidas el año anterior), los destinos asiáticos también ocupan ni más ni menos que 5 de los 10 puestos. Osaka lidera el ranking con un aumento de las búsquedas de vuelos de un 173% con respecto al 2023.

No pasa desapercibido Portugal, país ganador de los World Travel Awards en la categoría Europe’s Leading Destination 2022 y 2023**, que se posiciona como destino en tendencia con dos ciudades en el ranking: Ponta Delgada - una de las capitales de las Islas Azores -, y Funchal, capital de la isla de Madeira.

Estos son los 10 destinos más trendy para viajar en 2024:

Osaka, Japón Colombo, Sri Lanka Ponta Delgada, Portugal Funchal, Portugal Tokio, Japón Cracovia, Polonia Seúl, Corea del Sur Bucarest, Rumanía Yakarta, Indonesia Edimburgo, Escocia ¿Cuándo reservar y viajar para volar a buen precio?

Para volar a buen precio, KAYAK recomienda reservar con 6 semanas de antelación para los destinos europeos. En el caso de destinos de larga distancia lo aconsejable es reservar con 18 semanas de antelación para los países del Pacífico Sur. Si la dirección es el continente americano, el consejo es reservar 20 semanas antes de la fecha de salida para destinos de Centroamérica, con 22 semanas de antelación si vas al Sur y 26 semanas de antelación si estás pensando en visitar algún país de Norteamérica. Por último, si tienes la vista puesta en el continente asiático, lo ideal es reservar con 24 semanas de antelación.

Aunque agosto será el mes más demandado por los españoles para viajar en 2024, si el viajero quiere volar a buen precio, marzo será el mes más económico para viajar.

Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, señala: "El hecho de que el precio medio de los vuelos haya subido con respecto al año pasado no será un factor disuasorio para viajar en 2024 La clave está en saber cuándo viajar y cuándo reservar un vuelo u hotel en el destino que queremos. Para ello, en KAYAK hemos desarrollado herramientas como ‘El mejor momento para viajar’con la que le facilitamos toda esta información al usuario para que pueda tomar la mejor decisión".

