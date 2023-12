'El Mundo de Elaine': un fantástico viaje para los más pequeños que trasciende las fronteras de la fantasía y la vida real de la mano de Cristian Puello Penalo

En su debut como escritor, el autor presenta una cautivadora obra en el panorama literario infantil que demuestra la valía de los libros y las relaciones personales El autor Cristian Puello Penalo da el salto a la escritura con su primera incursión en el mundo de la literatura infantil con El Mundo de Elaine, su primer cuento, ilustrado por Eliana Parada Rivera.

Pese a la amplia variedad de libros que abarca el panorama literario actual, El Mundo de Elaine destaca no solo por su originalidad, sino por ser una ventana a un universo donde la imaginación y la realidad se entrelazan para enseñar una lección vital.

La historia sigue a Elaine, una niña apasionada por la lectura, cuyo tío la llevará a un viaje de autoconocimiento y equilibrio entre su mundo de fantasía y su vida familiar.

"La idea para El Mundo de Elaine surgió como un deseo de hacer un regalo especial a mi sobrina. Quería crear algo que no solo la entretuviera, sino que también le ofreciera una lección valiosa", revela Penalo.

La obra es un testimonio del talento de Penalo, tanto por su creatividad como por su capacidad para transmitir mensajes significativos. Su enfoque único para contar historias combina la simplicidad necesaria para cautivar profundamente a tanto a niños como a adultos. Además, los más pequeños aprenderán una valiosa lección sobre la armonía que han de plantear a la hora de dedicar su tiempo no solo a aquello que más les gusta, sino a también a la familia y los amigos y a disfrutar otras actividades solos o en compañía de sus seres queridos.

"Creo que es esencial que los niños entiendan la importancia de encontrar un equilibrio entre sus pasatiempos y sus relaciones personales. En El Mundo de Elaine, quería transmitir que, aunque es maravilloso sumergirse profundamente en lo que amamos hacer, no debemos olvidar el valor de conectarnos con los demás y vivir experiencias en el mundo real", explica.

El cuento combina narración e ilustración de manera equitativa y complementaria, haciendo de este una lectura divertida y amena. El estilo vibrante del autor logra capturar la esencia de la aventura y las emociones de Elaine, lo que provoca que sea muy sencillo empatizar con el personaje.

Asimismo, Penalo invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación entre los más pequeños entre ellos y, sobre todo, con los adultos en una obra que no solo entretiene, sino que educa, inspira y ofrece una perspectiva novedosa sobre la vida cotidiana.

"A los lectores les diría que cada libro es un viaje, y espero que El Mundo de Elaine sea uno memorable para ellos, lleno de aprendizajes y diversión".

En definitiva, este libro es un puente entre generaciones, un espejo donde los niños pueden verse reflejados y un recordatorio de que, en un mundo cada vez más digital, la imaginación y las relaciones humanas siguen siendo esenciales.

El Mundo de Elaine está disponible en Amazon.