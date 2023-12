Cosmoprof North America presenta su nueva edición en Miami

La feria de belleza B2B líder se expande a Miami, presentando tendencias globales, lanzamientos exclusivos y perspectivas inigualables de la industria Cosmoprof North America, la principal feria de belleza B2B, anuncia el comienzo de su edición en Miami, que constituye un nuevo capítulo en la industria de la belleza. Tras el rotundo éxito de su 20ª edición en Las Vegas, Cosmoprof North America trae su característica mezcla de innovación, colaboración y redes globales a la dinámica ciudad de Miami.

Cosmoprof North America Miami está preparada para ofrecer una experiencia sin precedentes, ya que la mitad de las más de 600 marcas expositoras debutan en este evento sin haber expuesto nunca antes en Cosmoprof North America Las Vegas. Esta afluencia de nuevos participantes es una atracción irresistible para minoristas, compradores, importadores, exportadores y todos los asistentes exigentes que buscan explorar las últimas tendencias e innovaciones que dan forma al panorama de la industria de la belleza.

Entre las marcas expositoras se encuentra ‘Messi Fragrance’. La compañía Game On Product Group, en colaboración con la leyenda del fútbol Lionel Messi, dará a conocer una fragancia global en exclusiva en Cosmoprof North America Miami.

Cosmopack North America es el evento más importante del continente americano, en el que se presenta toda la cadena de suministro del sector de la belleza. Es la única plataforma integral en la que marcas establecidas o independientes pueden descubrir todos los elementos esenciales para conceptualizar, crear, producir y envasar productos cosméticos. El sector de la maquinaria en Miami, en concreto el de las máquinas de procesamiento, llenado y envasado, contará con la presencia de distinguidas marcas expositoras como Murzan, Inc, Sugino Corp, IMA North America, Innovative Digital Systems, Prosys Fill LLC, BellatRx Inc, RoboQbo, Marchesini Group y Coven Egidio.

Los asistentes podrán disfrutar de varios eventos destacados:

Educación

Cosmoprof North America Miami Edition tiene como objetivo mejorar la experiencia educativa con CosmoTalks y Cosmopack Education. Los asistentes pueden anticipar sesiones esclarecedoras como "Aumentado la presencia en Latam", "Transformando la venta de productos de belleza: una visión de future. Y también de "Revolucionando la belleza: desvelando los secretos de la innovación de nuevos productos", moderada por Jenny B. Fine, de WWD, y en la que participarán ponentes de la talla de Susan Akkad (Vicepresidenta Sénior de Innovación Local y Cultural, The Estée Lauder Companies Inc.), Agnes Landau (Directora de Marketing, Shiseido) y Janet Pardo (Vicepresidenta Sénior de Desarrollo de Productos, Clinique).

La edición de Miami contará por primera vez con la colaboración del experto en estrategia minorista e innovación WSL Strategic Retail, que organizará un Retail Safari meticulosamente comisariado y dedicado exclusivamente a la innovación. Los asistentes tendrán la oportunidad exclusiva de visitar a los minoristas que están a la vanguardia del futuro de la belleza en América.

Colaboraciones

La edición de Miami de Cosmoprof North America consolida las asociaciones estratégicas con Beauty Fair y US Commercial Service (USCS), ofreciendo apoyo a las industrias brasileñas y de otros países de LATAM y proporcionando asesoramiento sobre mercados extranjeros a los exportadores estadounidenses expositores, respectivamente. USCS también traerá una delegación de una variedad de compradores y distribuidores, nacionales e internacionales, para asistir a la feria, descubrir nuevos productos y conectarse con los expositores.

La colaboración con BEAUTYSTREAMS continúa con CosmoTrends, que destaca las últimas tendencias del mercado de la belleza entre las empresas expositoras para un informe de tendencias previo a la feria. El informe irá acompañado de un panel de CosmoTalks y de una instalación.

Nuevos proyectos

En colaboración con Scent Marketing Inc, una empresa de marketing olfativo con sede en Nueva York, Cosmoprof North America Miami presenta una fragancia ambiental exclusiva diseñada para un público unisex, diverso y global que puede experimentarse Discover Beauty.

La fragancia personalizada se ha desarrollado para representar la esencia de Cosmoprof Miami con notas de mimosa y hoja de palmera para reflejar el sentido emocionante, vibrante y atemporal que constituye el espíritu del evento.

La muy esperada ampliación en Miami de Discover Beauty ofrece una presentación de exposición tradicional para las marcas de cuidado de la piel, maquillaje y fragancias.

Fiesta de Lanzamiento

Cosmoprof North America extiende una cálida invitación a todos los asistentes y expositores registrados para que se unan a la fiesta de lanzamiento, un comienzo inolvidable para la nueva era de la belleza. Esta exclusiva velada promete oportunidades para establecer contactos con líderes del sector, personas influyentes y profesionales de todo el mundo, complementadas con momentos de celebración.

Los interesados se pueden registrar en https://cosmoprofnorthamerica.com/miami/.

Más información:

https://cosmoprofnorthamerica.com/miami/hotel-travel/.

https://cosmoprofnorthamerica.com/wp-content/uploads/WEB_CPNA-MI-24_PRESHOW-Exhibitors_23-10-20.pdf