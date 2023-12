El nuevo software de IA aplicado a sanidad, por ISID

El vídeo asistencial es un elemento de diagnóstico muy importante hoy en día, pero las tecnologías y sistemas de tratamiento de información digital en los hospitales no soportan vídeo en la mayoría de los casos. VideoMed soluciona ese problema y permite la integración completa del vídeo médico en las tareas asistenciales, integrándolo directamente en el HIS.

ISID, compañía tecnológica centrada en soluciones y plataformas de IA para el almacenamiento y análisis avanzado de vídeo y audio ha presentado su nuevo software de inteligencia artificial para el sector sanitario. VideoMed soluciona la problemática existente en la actualidad en que el vídeo médico no puede verse ni tratarse directamente en los sistemas PACS de los hospitales y no tiene integración en el expediente del paciente, lo cual produce problemas en el flujo de trabajo de los diagnósticos médicos, ya que estos han de desplazarse personalmente hasta las máquinas que han realizado las pruebas (como tomógrafos, ecógrafos o dispositivos de resonancia magnética) para ver el vídeo grabado, puesto que los PACS solo suelen soportar imágenes estáticas. VideoMed tiene dos ediciones especializadas que resuelven dos necesidades hospitalarias importantes:

VideoMed PACS se integra perfectamente en cualquier PACS (Picture Archiving and Communication System, sistema de comunicación y archivo de imágenes) y HIS (Hospital Information System, sistema de información hospitalaria) y es capaz no solo de ingestar el vídeo desde cualquier fuente o dispositivo de imágenes médicas, sino también de mostrar los vídeos en una interfaz web e incluso reproducirlos en un navegador o directamente en el PACS o HIS. Esto permite a los radiólogos, médicos y cirujanos utilizar una sola herramienta para realizar diagnósticos y disponer de todas las pruebas diagnósticas en el mismo lugar.

VideoMed para grabación en quirófanos es un administrador de vídeo de quirófano que puede grabar cualquier cirugía o intervención desde múltiples cámaras, con control por pantalla táctil o mediante voz y con capacidades de transcripción de voz a texto. Estas grabaciones pueden utilizarse con fines formativos, de investigación o incluso como prueba en casos de presunta mala praxis.

En ambos casos VideoMed permite extraer segmentos de los vídeos asistenciales o las grabaciones de quirófanos, para incluirlos en el expediente del paciente, en el propio HIS. Además, VideoMed para grabación en quirófanos proporciona funciones de edición avanzadas que permite construir unidades didácticas que se pueden usar en formación en hospitales universitarios para medicina o enfermería. Otra posibilidad es publicar esos segmentos en la intranet del hospital o utilizarlos para trabajos de investigación. En todos los casos se produce un anonimizado de los datos del paciente para cumplir con la legalidad vigente de protección de datos.

Acerca de ISID ISID es una empresa española y global que desarrolla soluciones y plataformas para el procesamiento, análisis, gestión y almacenamiento de audio y vídeo, ya sea basado en archivos, en streaming o en directo (TV). Sus soluciones integran módulos avanzados de análisis de IA (como biometría, S2T, traducción, reconocimiento de objetos, audio fingerprinting & ID, etc.) y se utilizan en múltiples sectores, como seguridad, gobierno y administración pública, fuerzas y cuerpos de seguridad, inteligencia, agencias de comunicación, educación, bancos de medios, sanidad y legal. Son agnósticas con respecto a las plataformas de despliegue y pueden integrarse con la mayoría de proveedores tecnológicos e instalaciones audiovisuales existentes.