Esta Navidad, regalar algunos de los mejores juegos de mesa

Una de las mejores cosas que tienen las navidades son los juegos de mesa. Probablemente, se vengan a la cabeza de las personas los belenes, el árbol de navidad, toda clase de luces… pero, si se paran a pensar detenidamente, la Navidad es una de las mejores épocas del año para disfrutar de los juegos de mesa por varios motivos.

En primer lugar, se trata de una época en la que se hacen regalos. Hoy en día se vive en una sociedad en la que prácticamente todas las personas tienen de todo, sin embargo, siempre se va a encontrar un juego de mesa que regalar. En tiendas como Juegos de la Mesa Redonda se encontrará una gran variedad de juegos de mesa para regalar a los amigos.

En Juegos de la Mesa Redonda también comparten esta emoción por los juegos de mesa como los jugadores y, para celebrarlo, ellos mismos hacen un regalo si el pedido alcanza los 100 € de compra.

Debido a la gran cantidad de juegos de mesa diferentes que existen, no se van a tener problemas en acertar con el regalo. Si es alguien que desconoce el mundo de los juegos de mesa, se recomienda optar por alguno de los clásicos que nunca fallan como, por ejemplo, Colonos de Catán, Virus, Identidad Secreta, Dobble…

También hay juegos temáticos para los amantes de Star Wars como Star Wars: The Deckbuilding Game, Alien como Alien: el Octavo Pasajero o incluso de Stranger Things: El mundo del revés. Si a la persona a la que se va a regalar es un amante y coleccionista de los juegos de mesa prueba con alguna novedad, Doggerland y Bruxelles 1893 son todo un acierto. Básicamente, como se puede ver, existe un juego de mesa perfecto para regalar independientemente de los gustos de la persona.

Compartir juegos de mesa con los amigos Por otro lado, la Navidad no consiste solo en regalar, también es una época perfecta para compartir y pasar tiempo con los seres queridos. Teniendo en cuenta esto… ¿se ocurre una ocasión más especial que esta para compartir una afición por los juegos de mesa con ellos?

Hay una gran cantidad de juegos navideños que se pueden llevar a casa de los amigos para enseñarles a jugar y, por supuesto, compartir la afición con ellos. Estas fechas también son perfectas para llevar a cabo las compras navideñas, ya que las compras en Juegos de la Mesa Redonda pueden tener premio gracias al sorteo de aniversario que llevan a cabo donde participas en grandes premios con tan solo comprar.

Las navidades son el momento perfecto para introducir en esta bonita afición a los amigos o familiares, una oportunidad de oro para que descubran que existen muchos más juegos además del bingo o del parchís, clásicos en Nochebuena y Nochevieja.

Desde Juegos de la Mesa Redonda se recomienda cambiar las clásicas partidas de cartas en la sobremesa por juegos de cartas mucho más divertidos como La Tripulación o Delicats. Las personas se sorprenderían al saber cuántos jugones se han iniciado durante estas fechas tan bonitas y luego ha sido un no parar de juegos durante el resto del año.

Sea como fuere, se espera que todas las personas pasen unas felices navidades en compañía de los que más quieren y, si puede ser, que sean mucho mejores tirando dados y jugando cartas. Además, con el frío que hace en la calle se va a estar mucho mejor jugando en casa al calor y al abrigo de los juegos de mesa, ¿se está listo para jugar?