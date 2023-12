Los cosméticos que recomiendan las expertas de Byoode, Perricone MD y Omorovicza para recuperar la piel que ha sufrido gripe

La cosmética no será la alternativa a los medicamentos, pero puede ayudar a aliviar algunos síntomas si se da con los productos adecuados El otoño y los cambios bruscos de temperatura se convierten en el caldo de cultivo perfecto para conquistar todos los virus. Seguramente, si se ha estado con fiebre o con esa congestión que saca de quicio, la primera llamada de auxilio vaya hacia los medicamentos que haya recetado el doctor. Y no vas desencaminada, pero incluso cuando esto no parece ser suficiente, el entorno cosmético aporta algunas soluciones que, quizás, puedan ayudar de alguna u otra manera: rebajando la congestión, desinflamando algunas áreas del rostro o tratando zonas irritadas, por ejemplo, en la nariz o los labios.

Lo fundamental: respirar mejor

Algo bastante común en época de catarros es la congestión nasal. Más allá de que sirva de ayuda de otros aliados, la aromaterapia se puede convertir aquí en una gran compañera de batalla más que útil. Aromatherapy Associates cuenta con un aceite formulado para rebajar la sensación de pesadez y para abrir las vías nasales. Con una alta concentración de aceites de primer prensado, Support Breathe Bath & Shower Oil, busca "apoyar el correcto funcionamiento del organismo, mejorando en este caso el estado del sistema respiratorio en casos de catarro, alergia o estrés. Contiene aceites esenciales de árbol del té, pino y eucalipto. Penetrará de dos maneras: a nivel de la piel, en pocos segundos, y a nivel olfativo, activando el sistema límbico y permitiendo relajarnos en profundidad", argumenta la directora técnica de Aromatherapy Associates, Ana Yuste. Para saber cómo usarlo, es tan sencillo como "usar en la bañera la medida de un tapón o aplicar una pequeña cantidad en el pecho, masajeando cuidadosamente. Cuando se haya absorbido, inhalar con la palma de las manos sobre la nariz, en forma de cuenco, tres veces, larga y profundamente. Después, a la ducha y se creará el ambiente perfecto para rebajar la congestión", añade la experta.

Support Breathe Bath & Shower Oil, de Aromatherapy Associates. Con un 33% de aceites esenciales de primera prensa, entre los que destacan el eucalipto, el pino y el árbol de té -antisépticos, antibacterianos y antivíricos-, es capaz de liberar vapores calmantes y aliviar la pesadez asociada a la congestión nasal. 70 € en Purenichelab.com.

¿Ojos inflamados? Un parche descongestivo

Cuando se congestionan las vías nasales, resulta bastante común sentir sensación de pesadez en la zona de la mirada. Para aliviarlo, conviene acudir a medicamentos o aromas que relajen dicha congestión, pero también "unos parches descongestivos pueden servir de ayuda para rebajar la inflamación que se haya podido presentar en la zona de las ojeras", expone Bella Hurtado, directora técnica de la firma Boutijour. Lotus Melight Eye Patch son unos parches que alivian al instante gracias a su efecto frío sobre la piel que potencia la microcirculación de la zona y, junto con ingredientes acondicionadores y de acción calmante, como el extracto de loto, consiguen mitigar la pesadez. Además, tienen efecto iluminador, por lo que si no se ha dormido y se tiene la ojera marcada, ayudarán a potenciar la sensación de buena cara que tanto se puede estar necesitando.

Lotus Melight Eye Patch, de Boutijour, hidratan con ácido hialurónico y son iluminadores, trabajan las manchas y poseen efecto de relleno de arrugas y finas líneas. Reducen los signos de fatiga y descongestionar la mirada, ya sea porque se habla de bolsas u ojeras oscuras. 63 € en Purenichelab.com.

¿Piel irritada? Un suero calmante

¿Se nota que, de tanto sonarse la nariz, ya no se puede más de la rojez? Igual, hasta se nota que se ha pelado la cona superior del labio. "Esto ocurre ya que, por la fricción al sonarnos, se debilita el manto protector de la piel y se produce una irritación que va asociada a una falta de hidratación en la zona", apostilla Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. "Esto se soluciona reponiendo la humedad con ingredientes como el ácido hialurónico, así como con ingredientes que puedan tener acción calmante", añade. Hyaluronic & Okra Allegory, de Byoode, es un suero con ácido hialurónico de triple peso molecular que consigue humectar a diferentes niveles de la piel. Se combina con okra, de acción antibacteriana, para evitar posibles procesos infecciosos, y con Madecassoside, que baja la rojez.

Hyaluronic & Okra Allegory, de Byoode, además de los citados ingredientes como el ácido hialurónico y el extracto de okra, contiene antioxidantes que protegen de los radicales libres, principales agentes del envejecimiento. 55 € en Byoode.com.

El aliado para dormir mejor

Cuando una se encuentra mal, conciliar el sueño puede ser en ocasiones una tarea más que difícil. "Si se aplica una bruma antes de dormirnos, conseguiremos aportar una sensación de calma, sobre todo si se acompaña de ingredientes que fomenten el sueño, como la melatonina", propone la directora técnica de Omorovicza, Estefanía Nieto. La bruma tonificante Queen of Hungary Evening Mist de Omorovicza aporta hidratación y ayuda a reparar la piel dañada. Además, promueve el descanso de la piel con su riqueza en ingredientes como la melatonina o la lavanda.

Queen of Hungary Evening Mist de Omorovicza cuenta con aceite de lavanda, melatonina antioxidante, cannabiol y magnesio, además contiene el complejo terapéutico para tratar las pieles desde sus capas más profundas, Healing Concentrate ™, creado por Omorovicza. 64 € en Purenichelab.com.

Mutiny

Si se han pelado los labios, tener un bálsamo reparador a mano se convertirá en una necesidad imperiosa. Si este es el caso, encanta Mutiny, de Medik8. A base de escualano, se funde instantáneamente en un aceite sobre los labios. Proporciona una hidratación instantánea y duradera y puede ayudar con "la sensación de los labios pelados, ya que se recuperarán al equilibrar los niveles de hidratación y reparar la barrera con los lípidos que aporta el escualano", argumenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Mutiny es un bálsamo reparador de Medik8 con escualano, aceite de espino amarillo rico en omegas y ácido hialurónico. 25 € en Medik8.es.