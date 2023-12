Un equipo inspirado es un equipo productivo, según la firma Just Royal BCN

En el contexto actual, las empresas enfrentan cada vez mayor competencia para conseguir y mantener el talento con los conocimientos necesarios para adelantar sus procesos. Es por ello que, una vez conformados y acoplados, los departamentos de personal saben lo importante de mantenerlos estables y evitar la rotación de personal.

Los expertos coinciden en que no es una tarea fácil y la clave en estos casos es generar condiciones para mantener a los equipos inspirados. Según la firma Just Royal BCN, un equipo inspirado es un equipo productivo. De esta forma, las compañías pueden alcanzar más rápidamente sus metas corporativas.

Motivación e incentivos para mantener al equipo motivado Just Royal BCN es un espacio gastronómico ubicado en pleno corazón de Barcelona, donde empresas y particulares podrán realizar todo tipo de actividades. Tanto su personal como la infraestructura cuenta con lo necesario para llevar a cabo reuniones de trabajo, talleres de cocina, encuentros y actividades de team building. La experiencia que han acumulado les permite comprender la importancia que tiene un equipo inspirado.

Indican que, para lograr esta meta, es necesario implementar una serie de prácticas dentro de las empresas. Algunas de esas actividades suelen ser muy fáciles de ejecutar, como valorar el esfuerzo colectivo o premiar las iniciativas de innovación. Otra medida apropiada es la fidelización de los mejores empleados, quienes a la vez pueden convertirse en ejemplo para el resto del grupo.

Los líderes de grupo también deben demostrar mayor interés por la situación de cada empleado en particular y reforzar siempre la identidad corporativa. En general, se trata de mejorar el clima laboral. Construir un entorno en el que los empleados se sientan apreciados y que forman parte de algo importante. Todo ello inspira al equipo y lo convierte en una unidad más productiva.

Valorar y recompensar para inspirar al equipo Datos de la firma UP, especializada en la generación de incentivos laborales, señalan que el 54 % de los empleados no se siente valorado. Ese ‘desinterés’ aparente tiene consecuencias graves sobre los parámetros de productividad del equipo. Es algo que, según los propietarios de Just Royal BCN, se puede solventar con pequeños gestos de reconocimiento como las experiencias de team building.

En Barcelona, una de las alternativas más idóneas para generar equipos inspirados son las actividades que ofrece Just Royal BCN. Organizan talleres de cocina, competiciones para la preparación de platos gourmet, tours y otras actividades para equipos. El ambiente cálido de las instalaciones hace que la experiencia sea inolvidable.

Se trata de una manera original, cercana y efectiva para lograr un equipo inspirado. La preparación de alimentos de forma colectiva es una excelente oportunidad para que los miembros de los grupos de trabajo se conozcan entre sí. El entorno distinto genera un ambiente más relajado y motiva a las personas a proponer y descubrir incluso talentos que desconocían de sí mismas.