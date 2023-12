Financiamiento inmobiliario, una opción para construir o comprar una casa

Tener casa propia es un sueño que implica un gran desafío, largos procesos y mucha burocracia a la hora de pedir un financiamiento. Es por esa razón que empresas como Tu Casa Express son un gran aliado al momento de financiar proyectos para una casa. Con las soluciones que brinda la empresa, cualquier sueño se convierte en un proyecto realizable.

Una de las características más atractivas de esta empresa es la de ofrecer distintas opciones de financiamiento en México, ya sea para adquirir, construir o reformar tu casa. Con más de 28 años en el mercado, el trabajo de Tu Casa Express está más que respaldado.

En esta ocasión, se puede conocer más acerca de los créditos hipotecarios no bancarios, también conocidos como “financiamiento inmobiliarios”.

Financiamiento de Tu Casa Express Para todas las personas que están interesadas en encontrar un nuevo hogar, pero están cansadas de largos procesos burocráticos y desean una forma más fácil, con planes ajustados a sus necesidades y con tasas de intereses competitivas, los financiamientos inmobiliarios son una excelente opción.

Quienes desean adquirir este tipo de financiamiento, pero no quieren atravesar las penurias del sistema bancario, pueden contar con los servicios de Tu Casa Express, la cual brinda diferentes tipos de planes donde los clientes son los que deciden la cantidad y los plazos a pagar.

Ventajas del financiamiento inmobiliario de Tu Casa Express Son muchas las ventajas y beneficios que ofrece la empresa, entre los que se pueden contar planes estrictamente diseñados para las distintas necesidades de sus clientes, así como facilidad de acceso y procesos sencillos. A continuación, se podrá saber más de su beneficioso trabajo:

Facilidad de acceso y requisitos sencillos El proceso para acceder al financiamiento está muy lejos de ser complejo y engorroso, muy distintos a los requisitos que piden las entidades bancarias, por ejemplo, historial crediticio. Para realizar la solicitud, Tu Casa Express pide:

Identificación personal

Comprobante de domicilio

Asesoría personalizada explicando tu situación

Es un proceso de solicitud simplificado, sin trabas, sin complicaciones, y en el que se contará con el respaldo de un equipo dedicado.

Planes personalizados Los jóvenes que no cuenten con ingresos ahorrados y busquen un financiamiento a largo plazo o que posean ahorros suficientes y quieran un inmueble a corto plazo pueden contactar con Tu Casa Express, que tiene planes que se adaptan al presupuesto y los tiempos de las personas.

Además de estas distintas posibilidades, otras ventajas que ofrece la empresa son: tasas de intereses competitivas y mensualidades más flexibles en cuanto a pagos y plazos.

Asesoramiento y soporte También hay que destacar que Tu Casa Express no solo ofrece financiamiento, sino también soporte para la construcción de tu hogar, así como el asesoramiento adecuado para el mejor plan de acción.

La empresa entiende que todos los clientes tienen gustos y requerimientos específicos, por lo que el asesoramiento es vital para llegar a la planificación ideal. Y no solo ofrece asesoría, sino que cuenta con el soporte necesario para llevar a cabo lo que desees construir.

Aprobación sin complicación y adjudicación garantizada Como se mencionó anteriormente, los requisitos para la solicitud son sencillos. Una vez fijadas las cantidades de pago y el plazo y una vez ya pagado el 40% del total, se dará una fecha para hacer entrega de la adjudicación.

¿Está garantizada la entrega del dinero? Desde luego, y así lo demuestran las más de 18.000 personas beneficiadas por el trabajo de Tu Casa Express.

Tu Casa Express, una opción necesaria para cumplir sueños Con muchos años de experiencia, respaldados por las miles de personas beneficiadas, además de estar regulados por la Secretaría de Economía y Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Tu Casa Express se ha convertido en un referente en el mercado de financiamiento inmobiliario en México.

Gracias a sus planes, sus facilidades de pagos y sencillos requerimientos, el sueño de poder construir o comprar una casa está más cerca de lo que se cree.