Schneider Electric ofrecerá flexibilidad, robustez y eficiencia con la nueva generación de armarios modulares de acero descarbonizado, PanelSeT SFN

El evento se celebró el 13 de diciembre para conmemorar la apertura del nuevo resort de la compañía Blue Diamond Resorts celebró una ocasión trascendental el 13 de diciembre de 2023, marcando la ceremonia oficial de corte de cinta para su última propiedad, Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, que abrió sus puertas a mediados de noviembre en Montego Bay, Jamaica.