El Primer Ministro y El Ministro de Turismo de Jamaica asisten a la ceremonia de gran apertura en Hideaway at Royalton Blue Waters

El evento se celebró el 13 de diciembre para conmemorar la apertura del nuevo resort de la compañía Blue Diamond Resorts celebró una ocasión trascendental el 13 de diciembre de 2023, marcando la ceremonia oficial de corte de cinta para su última propiedad, Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, que abrió sus puertas a mediados de noviembre en Montego Bay, Jamaica. El distinguido evento contó con la presencia del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el Ministro de Turismo, Edmund Bartlett, quienes participaron en la ceremonia.

El día comenzó con la llegada del Primer Ministro a Hideaway at Royalton Blue Waters, seguido de un recorrido completo por la propiedad, incluyendo visitas a las modernas instalaciones del resort. La ceremonia de apertura fue presidida por los altos ejecutivos de Blue Diamond Resorts, marcando el hito más significativo para la empresa en la región desde la apertura de Royalton Negril en 2017.

Jordi Pelfort, presidente de Blue Diamond Resorts, expresó su gratitud y reconocimiento por el papel fundamental de Jamaica en la trayectoria de la empresa. Pelfort enfatizó que el encanto único y la vitalidad de la isla han desempeñado un papel integral en el éxito de Blue Diamond Resorts. El discurso del presidente subrayó el compromiso con el pueblo jamaicano, extendiéndose más allá de la hospitalidad para abarcar el apoyo y el desarrollo de las comunidades que han acogido cálidamente el resort.

El Ministro Edmund Bartlett hizo eco del sentimiento con un discurso afirmando la importancia de Hideaway at Royalton Blue Waters en la contribución al panorama turístico de Jamaica. El Primer Ministro, Andrew Holness, también compartió sus pensamientos, enfatizando la importancia de tales inversiones para impulsar la economía local y fomentar el desarrollo sostenible.

El momento más destacado de la ceremonia fue el corte oficial de la cinta, simbolizando el inicio de un nuevo capítulo para Hideaway at Royalton Blue Waters. La celebración continuó con una recepción de cócteles en el lobby del resort, y el día concluyó con un almuerzo privado exclusivo en el restaurante Dorado, ofreciendo una conclusión apropiada para una ocasión trascendental.

Blue Diamond Resorts expresó su gratitud al Primer Ministro, al Ministro de Turismo y a todos los distinguidos invitados por su participación en este evento emblemático, marcando un hito significativo en el compromiso duradero de la empresa con Jamaica y su gente.

Acerca de Blue Diamond Resorts

