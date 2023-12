TAKO lanza nuevo disco: 'PORQUE SÍ'

TAKO publica su nuevo disco, "PORQUE SÍ", el viernes 15/12 y ya se puede reservar en formatos CDs, Vinilo y packs con merchandising La mítica banda de rock TAKO lanza su nuevo disco "PORQUE SÍ". Un trabajo que tras los dos singles presentados como adelanto ("ME SUBE" Y "Ponte en mi piel") está creando mucho revuelo por el nuevo sonido más internacional de la banda.

Una producción como nunca

'PORQUE SÍ' supone una evolución de TAKO hacia un sonido más grande y contundente, cercano al que suele escuchar la banda en sus referencias anglosajonas. Tras 39 años de carrera, 20 trabajos en el mercado y más de 800 conciertos en territorio nacional e internacional, TAKO busca sorprender con un nuevo sonido sin dejar de lado su esencia.

La producción del disco ha sido realizada por Diego García, productor recientemente nominado a los Grammy Latino, Javier López (4 nominaciones a Grammy Latinos) y Lorenzo Cortés Concha (premiado en Cannes e ITFFA).

"El resultado es espectacular. Estoy seguro de que va a sorprender a todo el mundo que lo escuche", comenta Diego García, quien se ha encargado de dar a las canciones de TAKO un sonido aún más potente.

A lo largo del disco se puede descubrir el Rock and Roll con marca propia de TAKO sonando como nunca. Un disco que seguro conecta a la primera con sus fans más fieles, a la vez que sirve para que mucha gente descubra a la banda.

Subidón con los dos primeros singles

Los temas elegidos por la banda para adelantar su nuevo trabajo "ME SUBE" y "PONTE EN MI PIEL" han tenido muy buena acogida, colándose ambos en las listas de éxito de Rock de Spotify y cosechando muy buenos comentarios tanto de crítica como de fans y gente del mundo del espectáculo.

El primer single, "ME SUBE", es un cañonazo que entra a la primera. Toda una descarga de energía positiva que se queda en la cabeza desde la primera escucha.

"Le damos demasiadas vueltas a todo, y a veces apetece hacer las cosas porque sí. Eso es el Rock and Roll. Porque sí", relata Nacho.

En una línea diferente, pero sin perder la contundencia del Rock, llega el segundo adelanto, que lleva por título "PONTE EN MI PIEL". Un tema precioso, lleno de sentimiento con una letra que critica la pasividad del individuo ante los cambios sociales donde apenas hay crítica social constructiva. Todo ello envuelto en una atmosfera sonora sublime que hará de esta, la canción favorita del disco para muchos fans.

Los primeros singles están dando muchas alegrías a la banda, batiendo récords de escucha en Spotify y sumando nuevos seguidores cada día a sus redes sociales.

Videoclips de película

La banda ha puesto toda la carne en el asador con el lanzamiento de los singles y ha decidido acompañarlos de dos videoclips que presentan una imagen renovada de la banda.

Ambas piezas han sido realizadas por El Estudio y comparten un estilo cinematográfico que le aporta a las canciones una nueva dimensión.

Mientras que con "ME SUBE" se creaba un universo de emociones donde realidad y ficción se fusionan a través de míticas escenas de la historia del cine, representadas por los propios miembros de la banda, con "PONTE EN MI PIEL" se plantea un viaje visual cargado de sensibilidad a lo largo del Teatro Olimpia de Huesca, que sumerge en los aspectos más sutiles, cotidianos y profundos de la condición humana. En este caso, Laura Torrijos-Besós se une a Ana Escario y Adela Moreno en la dirección y se cuenta con la participación de Kike Lera, Simón Aranda (Rita Loren) y un gran equipo de figurantes.

El éxito de ambas piezas es innegable y ya suman más de 150.000 visualizaciones tras unas pocas semanas de su lanzamiento.

Sonido potente, imagen descarada

La portada del disco lleva el sello de Iñaki Fernández Irigarai, que ha sabido transmitir la frescura del nuevo trabajo en una portada que rompe por completo con los anteriores diseños de la banda.

Un diseño que aun así mantiene guiños a grandes clásicos del rock como Guns n’ Roses o The Rolling Stones y que busca trasladar, una vez más, la idea de que el rock siempre está vivo y coleando.

Preescucha y encuentro con los fans

Cuando se habla de que el nuevo sonido de la banda va a sorprender, no se dice por decir. Tal es el subidón de la banda que incluso ha llegado a organizar una primera preescucha con sus fans en el mismo estudio en el que se grabó el disco, la base de operaciones de Lorenzo Cortés en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Uno de los estudios técnicamente más avanzados de España y que los TAKO suelen frecuentar.

"Un disco espectacular", "Va a gustar a los fans de toda vida y sorprenderá a gente nueva", "Los temas de toda la vida con un sonido más moderno", "A los fans de TAKO nos va a encantar", "Nunca había oído a Tako así", son algunos de los comentarios que los fans, visiblemente emocionados, dejaron tras la primera escucha.

Un disco que va a gustar a los fans de TAKO de toda la vida y sorprenderá a gente nueva.

Visto el éxito de esa primera convocatoria en petit comité, el grupo ha realizado un segundo encuentro con los fans en Zaragoza un día antes del lanzamiento del disco. Esta vez en un espacio con más aforo como es el Centro Musical y Artístico Las Armas y para el que se agotaron las invitaciones a las pocas horas de su salida.

En este evento la banda ha presentado su nuevo trabajo, firmado discos a los fans e incluso ha interpretado alguno de sus nuevos temas en formato acústico.

Campaña sin precedentes

El lanzamiento de este disco viene acompañado de una campaña promocional sin precedentes para la banda.

De la mano de Musickly, el sello editorial independiente encargado del lanzamiento del disco, y Mad Man Producciones, su agencia de management, se está trabajando en la subida a plataformas digitales, la realización de los videoclips, promoción en redes sociales y difusión en medios de comunicación.

El disco estará disponible en todas plataformas musicales, así como en CD y vinilo de edición limitada para el disfrute de los fans.

La banda y el equipo encargado del lanzamiento son conscientes de que, en un entorno tan saturado, es necesario un gran trabajo para que la música llegue a los fans y nuevos oyentes. Mucho más cuando se trata de Rock and Roll, un género con poca presencia en los principales medios en la actualidad.

Un disco más, TAKO vuelve a dar un puñetazo en la mesa para demostrar que el Rock and Roll sigue vivo.

Más información:

Videoclip ME SUBE: https://youtu.be/Es8SbXk7FCU

WEB: https://campsite.bio/tako.oficial