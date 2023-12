¿Dónde encontrar una empresa de venta de mobiliario nuevo con envío a nivel nacional? Mercaoficina

Existen múltiples factores que inciden en que se genere un ambiente de trabajo óptimo, donde los empleados se sientan a gusto, motivados y cómodos. En ese sentido, una atmósfera de armonía entre los compañeros y un buen liderazgo son primordiales, pero no se debe perder de vista que también es fundamental que la oficina esté equipada con un mobiliario de calidad.

Una de las tiendas líderes de la venta de mobiliario nuevo en España es Mercaoficina, que ofrece envíos a toda la península. También es posible hacer entregas en Ceuta, Melilla, las Islas Canarias y las Islas Baleares, pero solo si se ha dado una negociación y aceptación de condiciones entre la tienda y el cliente.

La credibilidad de esta empresa está respaldada por casi 30 años de trabajo, durante los cuales se ha dedicado a proveer de los distintos elementos que son indispensables en una oficina, para que cada trabajador pueda desempeñar sus funciones de forma óptima.

Catálogo disponible en la web Mercaoficina cuenta con un catálogo en su página web, donde se pueden apreciar los distintos elementos disponibles, con sus respectivos precios y características. Además, en el site existen múltiples ofertas, que pueden representar un ahorro significativo para los clientes.

Entre los artículos en venta se encuentran distintos modelos de sillas operativas y de dirección, sillas gamer, sillones, taburetes, mesas operativas, mesas de dirección, mesas de juntas, armarios, muebles para recepciones, mesillas auxiliares, estanterías, pizarras, percheros, papeleras, etcétera.

A la par, la empresa invita a los clientes a ponerse en contacto con el equipo en caso de no encontrar en el catálogo lo que necesita, ya que una de las cualidades de Mercaoficina es que se mantiene a disposición para ayudar a conseguir el mobiliario más apropiado para cada oficina.

Por otro lado, la empresa enfatiza que todos los envíos se realizan por medio de agencias de transporte y la entrega se realiza a pie de calle en la dirección indicada por el cliente. Por lo tanto, no se incluye entrega dentro del domicilio ni montaje, a menos que se haya solicitado y abonado previamente.

Recomendaciones para elegir mobiliario Sobre la elección del mobiliario, la compañía recomienda a los clientes que evalúen sus necesidades y las de cada trabajador, ya que se trata de una compra importante que tendrá un impacto en la operatividad de la empresa e incluso en el bienestar físico de los empleados.

Esto se debe a que, por ejemplo, sentarse por largas horas en una silla diseñada sin criterios ergonómicos, a largo plazo afectará la postura y ocasionará dolores de espalda, entre otros problemas. De igual modo, en una oficina donde se genere mucho papeleo se debe considerar la adquisición de muebles con almacenaje.

En resumen, Mercaoficina aconseja tener en cuenta criterios de comodidad y calidad y buscar mobiliario que se ajuste al espacio disponible y a las actividades que allí se realicen.