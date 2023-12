¿Cómo repercute la endometriosis en la menopausia?, por Carmen de Endosofía

Carmen Camuñez es una coach transpersonal y holística, educadora menstrual y sanitaria, entre otras formaciones. Ha creado su propia metodología, Endosofía, que se centra en el poder de toda mujer, independientemente de si reside o no en el útero, y en la energía vital que sigue habitando en ella.

Endosofía es una marca y logo registrado que combina más de 20 años de experiencia como auxiliar de enfermería en diferentes campos sanitarios, como oncología y ginecología, con la práctica de la terapia emocional y transpersonal, el tantra, el arte terapia, el yoga restaurativo, el ho'oponopono y la educación y la terapia menstrual.

Carmen Camuñez ofrece dos programas actualmente, uno para mujeres con endometriosis y adenomiosis, y otro para mujeres que desean reconectar con su salud femenina, tienen dolor menstrual y quieren ir al origen/causa, vaginismo, aprender el método sintotérmico, etc. Además, también cuenta con un curso online avalado para profesores, madres, padres y todo aquel que desee aprender sobre el ciclo menstrual. Gracias a sus extensos conocimientos en la temática, pueden descubrir cuáles son los auténticos beneficios de la menopausia.

Sobre la menopausia La menopausia es una etapa natural en la vida de una mujer que se produce cuando los ovarios dejan de producir óvulos y disminuyen los niveles de estrógeno. Aunque la menopausia puede ser un momento difícil para algunas mujeres, también puede tener beneficios para la salud. Uno de los beneficios más notables de la menopausia es que puede ayudar a aliviar los síntomas de la endometriosis.

La endometriosis es una enfermedad que afecta a muchas mujeres y puede causar dolor y otros síntomas. Según la Sociedad Mundial de la Endometriosis, esta afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Aunque no existe una cura para la endometriosis, la menopausia puede ayudar a aliviar los síntomas de la enfermedad. En la menopausia, los niveles de estrógeno disminuyen, lo que puede reducir el crecimiento del tejido endometrial.

Para entender la endometriosis La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido similar al revestimiento del útero (endometrio) crece fuera del útero. Esta afección puede causar dolor pélvico y otros síntomas, como dolor durante las relaciones sexuales, dolor al defecar o al orinar, sangrado excesivo y problemas de fertilidad.

Los síntomas pueden variar de leves a graves y pueden afectar la calidad de vida de las mujeres que la padecen. La endometriosis se clasifica en cuatro etapas según la gravedad de la enfermedad y la cantidad de tejido endometrial que se encuentra fuera del útero.

La endometriosis es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a aliviar los síntomas. El tratamiento puede incluir medicamentos para aliviar el dolor, terapia hormonal, cirugía para extirpar el tejido endometrial y, en casos graves, la extirpación del útero y los ovarios.

Es importante mencionar que la menopausia no es una cura para la endometriosis y que no todas las mujeres experimentan una mejora en sus síntomas. Además, la menopausia también puede tener efectos secundarios no deseados, como sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal y cambios de humor.