Contenido visual, esencial para generar ventas en e-commerce

El aspecto visual es clave a la hora de comprar. De hecho, un buen diseño es capaz de conseguir que las personas compren cosas que no necesitan realmente, simplemente por el hecho de que les entran por los ojos.

Cuando se habla de las tiendas online, esto cobra una importancia aún mayor, ya que como no se pueden ver ni tocar los productos, la única referencia con la que se cuenta son las imágenes o vídeos de los mismos.

En este contexto, varios estudios recientes avalan que los e-commerce que cuentan con un mejor contenido visual tienen más posibilidades de generar ventas. Además, de acuerdo con los especialistas de la agencia Optopus, esto ayuda a reducir también las devoluciones, ya que los usuarios tienen una referencia real de lo que están comprando.

Más contenido visual equivale a mejores resultados Actualmente, los e-commerce cuentan con distintas opciones de contenido visual para optimizar sus negocios. Una de ellas son los vídeos, una herramienta muy útil para explicar el modo de uso de los productos. A su vez, las vistas en 3D o en 360° refuerzan la comprensión de un artículo por parte de los clientes. Por ejemplo, con estas herramientas se pueden observar los botones e imaginar las funcionalidades de un dispositivo tecnológico.

Está demostrado que cuando las tiendas online disponen de conjuntos extensos de imágenes, sus ventas tienden a mejorar. Para que esto suceda, es necesario que las fotografías sean útiles para demostrar cómo funciona un producto y que exhiban las características específicas del mismo. Por otra parte, funcionalidades como el zoom no necesariamente generan un aumento en las conversiones, pero sí permiten que los clientes mejoren sus expectativas.

En cuanto a las compras de artículos grandes, como mobiliario o pantallas de TV, la tecnología de realidad aumentada mejora la experiencia de compra de los clientes. Esto se debe a que este avance reduce la incertidumbre. Además, es importante proporcionar todo el contenido necesario en las páginas de descripción general y detalles del producto para ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas. De esta manera, se reducen las devoluciones.

Nuevas tendencias de contenido visual para aumentar las ventas Desde Optopus, agencia especializada en Digital Shelves en la optimización de puntos de venta digitales, trabajan con nuevas soluciones basadas en herramientas de IA y diseños 3D que ayudan a aumentar las ventas de los e-commerce gracias al contenido visual de alta calidad.

De acuerdo con estos especialistas, el 90 % de las marcas no tienen sus imágenes de productos preparadas para el canal digital. Para hacer frente a este problema, Optopus trabaja las imágenes MRHI (Mobile-Ready Hero Image), imágenes de productos diseñadas para hacer visible toda la información que influye en la decisión de compra de un producto. Por ejemplo, una imagen MRHI de un champú debería mostrar, hasta en las pantallas más pequeñas, la marca, variedad, ingredientes principales, tipo de cabello para el que se recomienda, ml del envase, etc.

Además, aseguran que similar al máximo la experiencia de compra de una tienda física, donde el vendedor se encarga de dar toda la información, es fundamental. Por esta razón, es necesario crear imágenes con texto que expliquen los principales drivers de compra del producto en cuestión.

Por último, utilizan también IA Tracking, una técnica donde, a través de la inteligencia artificial, se puede medir la efectividad del contenido visual antes de ser publicado. Esto es posible gracias a la emulación del ojo humano de esta tecnología, que permite identificar patrones de mirada para ayudar a las empresas a tomar decisiones inteligentes sobre su contenido. Cualquiera que quiera acceder a estos servicios de optimización de contenido para escaparates digitales, puede hacerlo a través de la página web de la agencia.