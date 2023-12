¿Cómo se puede evitar el riesgo de impagos?

El riesgo de impago aumenta en épocas de dificultades económicas, pero es posible anticiparse a los problemas con productos financieros específicos.

En este artículo, se mostrará cómo es posible protegerse de este problema que cada vez afecta a más negocios, y también cuáles son las causas principales detrás de este incremento en los impagos a las empresas.

Seguro a la carta, indemnización al 100 % Contar con un producto financiero que asegure el cobro de cada uno de los trabajos puede convertirse en una verdadera ventaja competitiva.

Evitar el riesgo de impago ayudará a disfrutar de una mayor tranquilidad y permitirá negociar cada contrato sin correr riesgos.

Pouey International ofrece una solución mediante el servicio de seguro de clientes 'Serenitas', que protege del riesgo de impago, asegurando desde 3.000 hasta 300.000 euros de riesgo comercial por cliente, tanto en España como en el extranjero.

También se encarga de proporcionar un análisis detallado de la solvencia de cada uno de los clientes. Por tanto, se sabrá desde el primer momento cuál es su situación financiera.

Una de las características de este seguro es que puede complementar a un seguro de crédito tradicional para casos en los que los clientes han sido rechazados, limitados o anulados.

Es una garantía "a la carta" que permite asegurar a los clientes caso por caso y no necesariamente para el conjunto de la cartera.

En el caso de impago, el seguro de Pouey indemniza en un plazo máximo de 30 días tras el mes de reclamación, al 100% (impuestos no incluidos) de la cobertura concedida.

Cuándo existe riesgo de impago de clientes La tasa de impago se ve muy influenciada por la situación macroeconómica de cada país. En primer lugar, la elevada inflación está causando un aumento drástico de los tipos de interés que dificultan la financiación. Asimismo, la falta de liquidez hace que el problema se agrave.

Por suerte, existen herramientas de riesgo de impagos que ayudan a predecir cuál es la posibilidad real de que esto suceda, pero la mayoría de las empresas se encuentran expuestas a esta situación.

Además, es un problema que va aumentando en complejidad a medida que el resto de los actores que intervienen en el proceso van empeorándolo. Así, una empresa con un crecimiento estable y con un amplio fondo de maniobra puede verse en apuros si sus clientes comienzan a faltar a sus compromisos de pago.

Este negocio, a su vez, tendrá que retrasar los abonos a sus proveedores y, si no obtiene financiación o efectivo por otras vías, puede tener problemas muy serios.

Por tanto, queda claro que el riesgo de impago de clientes es una situación que debe preverse para salvaguardar en todo momento los intereses de la empresa.

En Pouey cuentan con un equipo experto en esta materia que podrá ofrecer una solución adaptada a las necesidades del negocio.

Dicha empresa, fundada en 1884, está especializada en gestionar el riesgo de clientes y proveedores, llevando más de un siglo acompañando a las empresas en su crecimiento internacional.

Es posible ponerse en contacto con ellos para obtener una mayor tranquilidad a la hora de cobrar las facturas.