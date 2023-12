CosmeClinik lanza al mercado Faster Melan Retin, un sérum efecto antiedad despigmentante que corrige y mejora las imperfecciones de la piel. La clave de la eficacia de este producto se encuentra en su formulación. Contiene un 0,4 % de retinol puro o, lo que es lo mismo, la vitamina A, considerada una auténtica aliada de la belleza.

Retexturiza la superficie cutánea, mientras la hidrata y mejora su elasticidad. También contribuye a minimizar las líneas de expresión y las arrugas, a reafirmar la piel y a conseguir su seborregulación.

Además, su capacidad de estimular la producción de colágeno y disminuir la síntesis de melanina resulta eficaz para lograr un cutis más homogéneo. Favorece, asimismo, la renovación y proliferación de células de la piel, mejorando su apariencia. Por ello, se emplea con frecuencia para tratar manchas y otras imperfecciones.

Apto para todo tipo de pieles y con múltiples beneficios El retinol vehiculizado presente en Faster Melan Retin es apto para todo tipo de pieles. Tanto desde la seca a grasa como desde la joven a la madura. Pero esta no es su única ventaja. Entre sus múltiples beneficios destaca su acción despigmentante, capaz de unificar el tono y disminuir rojeces. También previene el fotoenvejecimiento.

Este tipo de retinol encapsulado disminuye su poder irritativo. Pese a ello, es recomendable seguir una serie de precauciones. Para empezar, debe usarse poco a poco; esto es lo que los expertos llaman la retinización de la piel. La primera semana, se empezará usando dos días/semana. Si la piel lo tolera bien, la segunda semana se podrá usar tres veces/semana. A partir de la tercera, si no aparece irritación, se podrá aumentar o ajustar el número de aplicaciones semanales.

Se aconseja utilizarlo por la noche y no mezclarlo con otros activos con potencia potencial irritante como AHA, BHA y exfoliantes físicos, si bien podremos alternar en días con otros activos transformadores.

Por otro lado, es necesario usar un SPF50 al día siguiente, dado que se tiene una piel renovada y, en consecuencia, sensible a factores externos. Ese es el caso de la radiación solar. En pieles sensibles o con patologías crónicas siempre se debe hacer antes una prueba y bajo la supervisión de un profesional.

Junto al retinol, este producto incluye una combinación de activos como la niacinamina. Es hidratante y reequilibra el tono de la piel. A sus componentes se suman activos despigmentantes: el ácido kójico y el ácido tranexámico. Se completa con la vitamina E, un importante antioxidante.

CosmeClinik, la compañía de la cosmética clínica dermatológica Fundada en 1994, esta empresa tiene como objetivo proporcionar a médicos especialistas productos dermocosméticos que ayuden a mejorar y prevenir las enfermedades de la piel. Sus creaciones se definen como preparados de alta calidad, cuya efectividad ha sido verificada mediante estudios clínicos. En la actualidad, desarrolla su actividad en dos grandes campos: la dermatología y la radioncología.

Todos sus productos se elaboran bajo los mismos principios de exigencia que los medicamentos. Por otro lado, su compromiso con la calidad queda patente en la consecución de la certificación ISO 9001.

Todos sus productos se elaboran bajo los mismos principios de exigencia que los medicamentos. Por otro lado, su compromiso con la calidad queda patente en la consecución de la certificación ISO 9001.