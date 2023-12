Cambium Networks lanza una solución "end to end" para Glampings

Los Glampings -campings con glamour-, tienen una oferta cada vez más variada y sofisticada que convierte a algunos campings en verdaderos resorts con unas instalaciones de máxima calidad y servicios avanzados y donde la conectividad y el acceso a Internet de máxima velocidad son "un imprescindible" En España hay cerca de 1.000 campings repartidos por toda la geografía nacional y, especialmente, en zonas de costa y montaña. Una cifra que confirma el éxito de un modelo que atrae a personas de todas partes del mundo y de todas las edades que prefieren pasar sus vacaciones o temporadas largas cerca de la naturaleza.

En los últimos años, este modelo está asistiendo a una transformación que se materializa en los Glampings -campings con glamour-, con una oferta cada vez más variada y sofisticada. Todo ello, convierten a algunos campings en verdaderos resorts con unas instalaciones de máxima calidad y servicios avanzados, donde la conectividad y el acceso a Internet de gran calidad son "un imprescindible".

El camping es la forma tradicional de disfrutar de la naturaleza. Se puede acampar en una zona pública o en un camping privado. El glamping mantiene la salida al aire libre, pero con las comodidades y lujos propios de los mejores hoteles.

Desde hace años, Cambium Networks apoya e impulsa el Glamping con una propuesta ad hoc que incluye tecnología, equipos, soluciones y servicios que dan respuesta a las necesidades específicas de unos negocios situados en plena naturaleza. Ofrecen unos espacios abiertos, de gran extensión y con unas infraestructuras distribuidas, que requieren un acceso WiFi de máxima capilaridad y calidad.

"El Wifi de gran calidad y disponibilidad es un factor clave en los nuevos modelos de campings con glamour definidos por la movilidad y el uso de múltiples dispositivos por usuario: móviles, portátiles, tablets, consolas, impresoras, smartwaches… Un proceso que ha triplicado el número de dispositivos wireless y que obliga a estos negocios dar soporte a este crecimiento", comenta Maurice Dini, Regional Sales Manager para el Mediterráneo de Cambium Networks.

Solución integral

La propuesta de Cambium Networks ofrece una solución de principio a fin, que comienza en la conexión segura a la red. Equipos inalámbricos punto a punto (PTP) y punto multipunto (PTM) que permiten llevar máximo ancho de banda de manera dinámica a espacios donde no existe conexión a la red y distribuir la conexión en las diferentes instalaciones del Glamping: oficinas y servicios, restaurantes, zonas comerciales, zonas de coworking, chiringuitos, zonas deportivas, piscinas, cabañas, zonas de caravanas, autocaravanas, zonas de acampada etc. Para aprovechar así, esta conectividad para el despliegue de apps comerciales, sistemas de videovigilancia, seguridad y control perimetral, sistemas IoT para el control de iluminación, riego, recogida de basuras… Incluso para la detección temprana de situaciones de riesgo.

A partir de esta red, Cambium Networks ofrece soluciones y equipos avanzados de acceso Wifi basados en WiFi6, que ofrece máximo ancho de banda y máxima concurrencia de dispositivos manteniendo una experiencia de conectividad premium a los usuarios.

El porfolio se complementa con soluciones basadas en Inteligencia Artificial que automatizan el diseño, el despliegue y la gestión de la red. Además de soluciones de seguridad perimetral y de calidad de la experiencia del cliente que utilizan la IA para asegurar de manera proactiva el premium esperado en un glamping en cada momento.

Wifi, factor de atracción

Los "glampistas" quieren un Wifi de calidad para realizar sus actividades que utilizan intensivamente la conectividad inalámbrica para compartir contenidos digitales, acceder a plataformas de streaming, trabajar, etc.

El Wifi en campings y glampings ya no es una aspiración, es una necesidad. Tan importante como las infraestructuras y servicios. Una Wifi flexible, fiable y potente, que dé respuesta a las nuevas demandas y las necesidades de crecimiento actuales y que sea capaz de adaptarse a los nuevos estándares que van surgiendo cada pocos años, asegurando máxima eficiencia en los próximos años.

Cambium Network’s One Network

En este escenario, Cambium Networks ofrece una solución inalámbrica única y escalable que puede dimensionarse y adecuarse para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad. Un porfolio escalable de soluciones que, además, reduce significativamente la cantidad de equipamiento requerido, instalaciones y el coste de propiedad de la red, que no tiene que ser reemplazada cada 5 años (o menos). Sus soluciones inalámbricas son modulares, totalmente actualizables, con un hardware programable que puede crecer y adaptarse a medida que su red lo hace y permite una muy extensa vida útil, todo esto gestionado de manera sencilla desde la plataforma cnMaestro en cloud.

Para Cambium, el Wireless es una ventaja competitiva estratégica para los glampings y su oferta permite reducir los costes de infraestructura y despliegue, logrando una capacidad cuatro veces superior. Soluciones que no son una mera evolución del cable, sino que se han desarrollado íntegramente con la visión puesta en el crecimiento y la flexibilidad wireless. Sus ventajas incluyen menor densidad de equipos, alta densidad de usuarios, visibilidad y control de aplicaciones y la posibilidad de escalar con la demanda.

A todo lo anterior se suma un despliegue más rápido y fácil, con menos equipamientos e infraestructuras de soporte, un hardware escalable a las nuevas tecnologías WiFi6 y WiFi6E sin requerir reemplazar equipamiento, su modelo zero touch provisioning y activación cloud automática simplifica mucho la puesta en marcha y gestión de las redes de los Campings y Glampings.