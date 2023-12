La óptica de DSR, Ruta de la Luz y ZEISS Vision España ya es el referente de la salud visual en Missirah (Senegal)

Forma parte de una clínica inaugurada este fin de semana, en presencia de autoridades senegalesas, que además de una sala de óptica-optometría con taller de montaje, también cuenta con un quirófano, tecnología de odontología-implantología digital y una sala de educadores Este pasado jueves, 7 de diciembre, ante la presencia de autoridades locales, regionales y nacionales senegalesas, fueron inauguradas las nuevas instalaciones de Dentistas Sobre Ruedas y sus aliados en el proyecto ADAMA en la clínica de Missirah-Senegal.

Missirah es un pueblo del distrito de Toubacouta, en la región de Fatick (Senegal). Está ubicado en el centro de la Reserva de la Biósfera del Delta de Saloum. Es una de las localidades costeras del Delta más habitadas, a la que pertenecen las aldeas de Missirah-Ngadior, Bagadadji y Boussoura, además de las islas de Djinack-Bara, Djinack-Diattaco, Bettenty y Bossinkang.

En 2016, las autoridades locales de Missirah donaron a DSR un terreno. Dos años después, se inauguró la "Academia Dental DSR- Casa de Salud". Desde entonces, el proyecto no para de crecer. En el año 2020, y gracias a la cesión de un gabinete de refracción por parte de la Fundación Cione Ruta de la Luz, el proyecto de Missirah creció con la instalación de una óptica completa. ZEISS Vision España colaboró en este empeño con una donación que ayudó a financiar las obras.

Las nuevas instalaciones recién inauguradas cuentan con un quirófano, una sala de óptica-optometría, ahora también con taller de montaje, tecnología de odontología-implantología digital y una sala de educadores.

La nueva clínica rompe el paradigma de que la gente sin recursos en África no puede tener a su alcance la última tecnología, así como la atención de prestigiosos profesionales sanitarios, a través del proyecto ADAMA, cuyo objetivo general es el de prestar un servicio de salud digno a personas sin recursos de la comarca.

La inauguración, todo un acontecimiento que adquiría dimensión nacional en Senegal, fue amenizada por grupos de música tradicional de la región. Con este evento se culminan largos años de contactos y de trabajo -desde 2007-, desafíos de todo tipo, tesón y kilómetros recorridos en las complicadas carreteras y caminos de la región.

El referente de la comarca en salud visual

En este proyecto, y concretamente para todo lo que tiene que ver con salud visual, la Ruta de la Luz ha suministrado a la clínica de todos los equipos necesarios para que las revisiones ópticas puedan llevarse a cabo como en cualquier óptica en España, así como todo lo necesario para la instalación del taller de montaje de gafas, además de las propias monturas, siempre nuevas. Por su parte, ZEISS ha suministrado las lentes oftálmicas necesarias para atender a la población de manera permanente, sin tener que pedirlas a España.

Con la apertura y puesta en funcionamiento de la óptica, y en general de la clínica, la población local ya tiene un sólido referente en materia de salud visual y salud bucodental en la cercanía que, en el caso de la óptica, no necesita de ninguna espera para la entrega de las gafas, puesto que no depende de material que deba llegar desde fuera de Senegal.

Los profesionales que atienden la clínica son voluntarios que cubren desde la parte técnica y de mantenimiento de las instalaciones, hasta la sanitaria. Desplazados a Senegal hay odontólogos, implantólogos, ópticos-optometristas, médicos y resto de personal sanitario, quienes altruistamente prestan sus servicios, experiencia y tiempo a los más desfavorecidos. DSR y sus aliados mantienen constante el flujo de voluntarios para que la atención que se presta en la clínica sea no sólo de la misma calidad que en Europa, sino también permanente. Para lograrlo, la labor de los educadores y traductores que colaboran con el proyecto, de manera altruista, es imprescindible.

La inauguración de la clínica llega para paliar, en parte, la situación de la sanidad en una comarca en la que una persona puede tener que desplazarse horas para tener atención sanitaria.

La cobertura sanitaria de la población se realiza a través de casas de salud, que son las que cubren las necesidades básicas. Se ubican en las aldeas de Bossin Kang, Djinack-Bara y Bagadji, en las que no existía hasta ahora ninguna referencia en materia de salud visual. En Missirah existe el poste de Santé. Cuenta con una maternidad, que apoya la labor de las casas de salud con formación y material a cargo de un enfermero. El médico más próximo se encuentra en Sokone, a unos 40 kilómetros de distancia, donde hay un hospital. Hasta la apertura de esta nueva óptica, el punto de salud visual más cercano estaba en ese hospital.