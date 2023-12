El aumento constante de las plagas de insectos y roedores en la Comunidad de Madrid en 2023

De acuerdo a algunas empresas, desde enero a septiembre del año 2023 el número de chinches de cama aumentó en un 71 % en zonas de Madrid, Baleares, Cataluña, Aragón y la Comunidad de Valencia. Dicho incremento representa un problema de salud pública, ya que las picaduras de estos insectos tienen diversas consecuencias en la salud de las personas, desde reacciones alérgicas hasta la transmisión de parásitos.

En este contexto, es necesario tomar precauciones contra las plagas en un tiempo oportuno. Empresas como Control de Plagas Madrid Biocisal ofrecen sus servicios de fumigación, desratización, desinsectación y desinfección a hogares, empresas, comunidades, hoteles y oficinas. En particular, colaboran con muchos negocios del sector de la hostelería. Siempre con el objetivo de mantener los espacios y la salud de los habitantes en buen estado.

¿Por qué aumentó el número de plagas en la Comunidad de Madrid? En el último año, se ha experimentado un incremento de las chiches en diferentes ciudades de España, entre ellas, destaca la Comunidad de Madrid. Aunque no es la localización más afectada, estos insectos han ocasionado un malestar notable en la población. Sobre todo en las zonas de Lavapiés y Puente de Vallecas, donde la comunidad ha presentado múltiples denuncias. En promedio, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido un aviso diario por problemas chiches, aunque también han crecido las plagas de palomas y otras aves, cucarachas y ratas.

El principal motivo del aumento de la plaga se relaciona con las altas temperaturas que se han registrado en estos últimos meses, aunque también está relacionado con el cambio climático y el crecimiento masivo de estas especies.

Sin duda, hablamos de un grave problema con el que empresas como Control de Plagas Madrid Biocisal lidia día tras día. A través de procesos y métodos de desratización en Madrid de almacenes, restaurantes y otros espacios acaban con las problemáticas plagas de ratas y ratones.

Además, tienen equipo especializado en la fumigación de chinches, la fumigación de cucarachas o la eliminación de termitas, entre otros insectos.

¿Cómo controlar el crecimiento de chinches en Madrid? Los chinches son insectos diminutos que pueden ocultarse con facilidad de la vista. Estos suelen ubicarse en las camas, muebles, maletas, mochilas y otros textiles.

En este sentido, una medida de prevención para evitar que se acerquen a los hogares es mantener hábitos de limpieza profunda. Las personas deben eliminar los restos de alimentos y demás basura de forma continua.

Además, se recomienda lavar la ropa y bolsos a más de 70 °C por una hora en la lavadora. Todos los objetos que no puedan lavarse de esta forma pueden introducirse en el congelador a una temperatura de -18 °C por al menos tres días. Asimismo, es necesario acudir a profesionales que realicen una fumigación profunda. Empresas como Biocisal son expertas en todo tipo de fumigaciones. No solo se encargan de eliminar chinches, sino también moscas, hormigas, cucarachas, arañas, ratas y mucho más. Los expertos adaptan sus métodos al lugar que requiera la fumigación.

Un ambiente libre de plagas es fundamental para la salud de los habitantes. Por esta razón, es importante tomar medidas preventivas y si el problema ya existe, contactar a profesionales.

¿Cómo eliminar plagas de cucarachas? Para eliminar eficazmente las plagas de cucarachas en Madrid, es crucial adoptar un enfoque combinado que incluya limpieza rigurosa, uso de métodos específicos y, en casos severos, la intervención de profesionales. Las cucarachas, conocidas por su resistencia y adaptabilidad, pueden esconderse en lugares oscuros y buscar fuentes de calor, como los motores de los refrigeradores. Una limpieza exhaustiva es esencial, pero no siempre suficiente. El uso de una aspiradora puede ser más efectivo que el simple frotado para eliminar los huevos. Es importante deshacerse de la bolsa de la aspiradora inmediatamente después para prevenir la eclosión de nuevas crías. En situaciones de infestación grave, se recomienda encarecidamente la contratación de servicios profesionales de control de plagas. Empresas especializadas en Madrid como Control de Plagas Madrid Biocisal SL se ocupan de este tipo de problemas.

¿Cómo eliminar plagas de ratas y ratones en la Comunidad de Madrid? Para eliminar y prevenir plagas de ratas y ratones en Madrid, es fundamental detectar la infestación a tiempo, observando signos como ruidos característicos, excrementos y objetos roídos. Una vez identificada la plaga, la desratización profesional es el método más efectivo, empleando rodenticidas seguros pero potentes. Los métodos caseros, como trampas y repelentes, pueden ser útiles, pero no siempre son suficientes para erradicar una infestación completa. En cuanto a la prevención, es esencial mantener un entorno limpio, cortando el césped, eliminando malezas y residuos, y asegurando que los contenedores de basura estén bien cerrados. El almacenamiento adecuado de alimentos y evitar dejar la comida de las mascotas expuesta son medidas preventivas importantes. Además, sellar aberturas en la vivienda puede prevenir el ingreso de roedores. Las ratas y ratones son portadores de enfermedades, por lo que es crucial actuar rápidamente para proteger la salud

Control de plagas Madrid - Biocisal SL - Desratización, desinsectación y desinfección Una buena opción para ponerle fin a problemas de plagas en la Comunidad es sin duda esta compañía especializada. En cuanto a los datos de la empresa en caso de que sea necesaria:

Control de plagas Madrid - Biocisal SL - Desratización, desinsectación y desinfección

Dirección: C. de Leñeros, 15, Local 2, 28039 Madrid

Provincia: Comunidad de Madrid