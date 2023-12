Harvey Córdoba Rovira teje versos de fe en 'Atado a Cristo'

Un viaje lírico hacia la esperanza y la devoción

La herencia mística de la poesía reflorece en la era digital

El paisaje literario contemporáneo recibe un soplo del espíritu ancestral con Atado a Cristo, la más reciente contribución de Harvey Córdoba Rovira, oriundo de Quibdó, Colombia, al mundo de la poesía mística. Esta obra, que brota de las experiencias y la fe inquebrantable del autor, invita a los lectores a una introspección profunda de los valores y principios morales y bíblicos, a través de la lente de la poesía.

Atado a Cristo no es una obra común. Se posiciona en un nicho singular que recuerda a los grandes literatos de la poesía mística del siglo XVI, como Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. Sin embargo, su relevancia trasciende los tiempos al interpelar al lector moderno, ávido de publicar un libro que no solo entreteje palabras, sino que también teje comunidades a través de la fe compartida. Este libro es un testimonio del poder de la palabra escrita y de cómo, incluso en la era digital, la editorial tiene el poder de conectar corazones y almas.

Desde las aulas del colegio en Bogotá, Rovira ha perseguido su pasión por escribir, una constante en su vida que se refleja en su última obra. Atado a Cristo es el resultado de un autor que no solo busca expresar su devoción, sino también contagiar al mundo con la esperanza y el amor que encierra la fe en un Dios misericordioso. Es un llamado a la reflexión, un eco que resuena con las palabras de la Biblia, permitiendo al lector comunicarse con lo divino en un lenguaje de adoración que es, a su vez, profundamente humano.

La obra promete cautivar a aquellos en busca de profundidad espiritual, ofreciendo una perspectiva fresca y renovada sobre los héroes de la fe del Antiguo y Nuevo Testamento. El protagonismo de Jesús en la narrativa de Rovira no es casual; es una elección que subraya la universalidad y la atemporalidad de su mensaje. Con la ayuda de Letrame Grupo Editorial, esta obra busca hacerse un hueco no solo en las estanterías de los aficionados a la poesía, sino también en las de aquellos que buscan entender cómo publicar un libro que sea un reflejo de sus creencias más íntimas.

Las expectativas de ventas para Atado a Cristo son tan altas como los cielos a los que aspira tocar. El objetivo de Rovira es claro: llevar esta obra a todos los rincones del mundo y propagar un mensaje de fe y esperanza. En una época donde la digitalización de los contenidos es predominante, la habilidad de Rovira para enlazar la ancestralidad de la poesía mística con la accesibilidad que brinda el formato digital es una hazaña en sí misma. Es aquí donde la labor de la editorial juega un papel crucial, proporcionando la plataforma para que Atado a Cristo alcance a una audiencia global.

La crítica ya ha comenzado a hablar: Atado a Cristo es más que un libro; es una experiencia, un viaje que lleva al lector a la comunión con lo sagrado a través de la belleza de la poesía. Es un complemento a la Palabra de Dios, un instrumento de reflexión y aprendizaje que invita a la comunicación con la divinidad en un lenguaje universal de adoración. Con cada verso, Harvey Córdoba Rovira reafirma su compromiso no solo con su fe sino también con su arte, y promete seguir publicando obras que enriquezcan el alma tanto como la mente.

Sobre Harvey Córdoba Rovira Harvey Córdoba Rovira es un poeta y escritor cuyas obras exploran la intersección de la fe, la esperanza y la expresión literaria. Nacido en Quibdó y educado en Bogotá, su escritura refleja una vida de reflexión y devoción. Con Atado a Cristo, Rovira se establece como una voz significativa en el ámbito de la poesía mística contemporánea, resonando con lectores alrededor del mundo y mostrando que la tradición literaria y la innovación pueden caminar de la mano, incluso en la era de la publicación digital.