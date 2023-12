Las infecciones relacionadas con los entornos sanitarios (IRAS) suponen un grave riesgo para la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia, ya que numerosos microorganismos, como bacterias, virus, hongos y parásitos, pueden causar infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS). Estos microbios pueden propagarse a través del contacto directo o indirecto con superficies, equipos o personas contaminados. Los textiles y la ropa de hospital, como batas, toallas, cortinas y uniformes, se encuentran entre las posibles fuentes de contaminación y transmisión cuando los utilizan o visten los pacientes y los profesionales sanitarios en las áreas quirúrgicas. Estos tejidos y prendas pueden albergar y propagar patógenos, sobre todo si no se limpian, desinfectan o sustituyen adecuadamente y, en consecuencia, es fundamental establecer controles eficaces para detener y gestionar la contaminación y propagación de las IRAS a través de la ropa y los tejidos hospitalarios.

El objetivo principal de este artículo es ilustrar las ventajas higiénicas del uso de dispensadores automáticos de ropa en las áreas quirúrgicas. Estos dispensadores son máquinas que rastrean, almacenan y dispensan prendas de vestir, como batas o pijamas médicos, tanto para los pacientes como para el personal sanitario. Al garantizar que la ropa es higiénica, estéril y está disponible cuando se necesita, y al evitar la contaminación cruzada y la manipulación indebida, los dispensadores automáticos ayudan a reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. También se examinará el conjunto de investigaciones sobre textiles y prendas hospitalarias, el problema de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (HAI), el rendimiento y la eficacia de los dispensadores automáticos de prendas, y sugerencias para su aplicación en quirófanos. Finalmente, se compararán y contrastarán varios modelos de dispensadores automáticos y sus características.

Papel del textil y la ropa hospitalaria en las HAI Los dispensadores automáticos de ropa ofrecen muchas ventajas en entornos médicos, especialmente en quirófanos, donde los principales objetivos de estas ventajas son mejorar la higiene y reducir la posibilidad de enfermedades relacionadas con la asistencia sanitaria (HAI) (Gestión y distribución de ropa hospitalaria 2023). Los textiles y la ropa de hospital desempeñan un papel bien documentado en la propagación de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (HAI), que constituyen una grave amenaza para la seguridad de los pacientes (Dixon, 2021). Los resultados de las investigaciones indican que la ropa hospitalaria, incluidos los uniformes, puede contener una serie de microorganismos que facilitan la transmisión de enfermedades entre los pacientes de las instituciones sanitarias. El uso de dispensadores de ropa automatizados ayuda a resolver este problema de varias maneras. En primer lugar, al almacenar la ropa en un entorno controlado, estos dispensadores reducen la posibilidad de contaminación procedente de fuentes externas. Esto es especialmente crucial en zonas quirúrgicas, donde es esencial mantener la esterilidad (Kelechava, 2023).

En segundo lugar, los dispensadores automáticos de ropa ofrecen una forma organizada y eficaz de dispersar la ropa, ya que así se reduce la posibilidad de que se caiga o se manipule incorrectamente, lo que podría causar contaminación (Takase et al., 2022). Para garantizar que la ropa se reponga con regularidad y no se utilice en exceso, lo que podría aumentar el peligro de contaminación, los dispensadores también controlan la frecuencia de uso. En tercer lugar, se anima al personal sanitario que utiliza dispensadores automáticos a mantener una higiene adecuada y se le anima a cambiarse de ropa con frecuencia al disponer de un suministro constante de ropa limpia, lo que reduce la posibilidad de contaminación cruzada (Kaveh et al., 2021).

Numerosas investigaciones respaldan las ventajas de emplear dispensadores automáticos de ropa donde, por ejemplo, el estudio de Burden et al. descubrió que, tras una jornada laboral de ocho horas, los índices de contaminación bacteriana en uniformes médicos recién lavados y batas blancas lavadas con poca frecuencia son comparables. Esto implica que la sustitución frecuente de la ropa, facilitada por los dispensadores automáticos, podría ayudar a reducir el nivel de contaminación bacteriana. El uso de batas antimicrobianas redujo la cantidad de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) en la ropa del personal sanitario, según otro estudio de Bearman et al. Esto sugiere que una forma de detener el desarrollo de SARM y otros gérmenes resistentes a los antibióticos podría ser emplear dispensadores automáticos para suministrar batas antimicrobianas.

Además, la investigación de Perry et al. (s.f.) llamó la atención sobre la contaminación constante por bacterias, donde el descubrimiento del estudio de que los uniformes pueden servir como posible fuente de infecciones nosocomiales pone de relieve lo crucial que es mantener limpia la ropa del personal sanitario. El uso de dispensadores automáticos de ropa en los quirófanos tiene varias ventajas, como la mejora de la higiene y la reducción de las probabilidades de que se produzcan infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Los dispensadores automáticos pueden ayudar a detener la transmisión de enfermedades en las instituciones sanitarias garantizando que la ropa se dispensa, utiliza y almacena de forma regulada y metódica. Por consiguiente, la implantación de dispensadores automáticos de ropa debe tenerse en cuenta como componente de un planteamiento global para mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de los cuidados en los entornos médicos.

En un estudio, se examinaron las opiniones de las enfermeras sobre los armarios dispensadores automatizados y sus efectos en su trabajo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la unidad de anestesia y cirugía (OR) de un hospital de atención terciaria de Finlandia. La investigación evaluó la eficacia y seguridad de los dispositivos robóticos de dispensación. Según el estudio, el sistema de dispensación robotizado mejoró la eficacia de la dispensación en un 60% y redujo los errores de dispensación en un 76% (Metsämuuronen et al, 2020).

Los centros sanitarios utilizan ampliamente la tecnología de los Armarios de Dispensación Automatizada (CAD); el 93 % de los hospitales utilizan CAD en los sistemas de administración de medicamentos, y el 70,2% utilizan CAD como principal medio de distribución de dosis de mantenimiento (Cello et al, 2020). La American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) proporciona directrices para el uso seguro de los CAD, que cubren aspectos de la implementación de la tecnología CAD y cómo satisfacer y mantener los estándares básicos de los CAD. Estas recomendaciones pretenden apoyar el almacenamiento y la seguridad farmacéutica, mejorar la atención al paciente, aumentar la eficacia y precisión de la administración de medicamentos y ofrecer una evaluación de las interacciones entre CAD y usuario.

Oferta de productos de La Fábrica de Software Una selección de artículos de La Fábrica de Software están destinados a mejorar la eficiencia y la higiene en entornos médicos, por lo que estos productos incluyen almacenamiento automatizado, taquillas inteligentes, armarios, dispensadores de equipos de protección individual (EPI) y sistemas para dispensar uniformes. Las unidades para la dispensación de uniformes son especialmente destacables, puesto que ofrecen una dispensación uniforme las 24 horas del día, lo que puede reducir drásticamente los gastos de mano de obra y ofrece existencias disponibles en todo momento. La rápida entrega de ropa de trabajo por parte de estas unidades garantiza que el personal sanitario siempre tenga acceso a ropa higiénica y, por tanto, esto reduce el riesgo de infecciones relacionadas con los entornos hospitalarios y mejora la limpieza general en dichos entornos.

Los dispositivos automatizados de recogida son un complemento útil para las unidades de distribución, ya que ofrecen una forma productiva de recoger los uniformes usados y, dado que estas instalaciones están abiertas las 24 horas del día, los uniformes usados pueden recogerse rápidamente, reduciendo el tiempo que están expuestos al medio ambiente y posiblemente deteniendo la propagación de infecciones.

Las ventajas de utilizar estos productos son evidentes si se considera la higiene, siendo herramientas que pueden ayudar a detener la propagación de enfermedades en las instituciones sanitarias garantizando que los uniformes se protejan, recojan, dispensen y guarden de forma segura, regulada y organizada. Esto es especialmente crítico en entornos quirúrgicos, donde es imperativo mantener una atmósfera estéril en la que estos artículos también cumplan las normas de seguridad. El rendimiento, la composición, el contenido, los procesos de fabricación o procesamiento, el diseño, la construcción, el acabado o el envasado de un producto se rigen por normas de seguridad, por lo que los clientes pueden confiar en la calidad y seguridad de estos productos. Los productos de La Fábrica de Software ofrecen formas prácticas de manipular uniformes y otros textiles en entornos médicos, ya que estos bienes pueden mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención al promover la eficiencia y la higiene, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la atención sanitaria y, como tales, son una inversión inteligente para cualquier establecimiento médico (Hill et al, 2020).