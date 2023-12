Sqrups! recibe el Premio Corporate al Compromiso Social

La compañía está participada por el fondo Global Social Impact Investments SGIIC (GSI) una gestora especializada en fondos de inversión de impacto social que invierten en empresas con el doble objetivo de generar un impacto social y medioambiental positivo, además de una rentabilidad financiera para sus partícipes La compañíaSqrups! especializada en la venta en tiendas de barrio de productos procedentes de stocks, cortos de fecha, restos de series, liquidaciones, excedentes de fabricación o siniestros, ha resultado la ganadora en la tercera edición de los premios Corporate en la categoría de "Compromiso Social".

Los premios que otorga la revista Corporate reconocen desde 2021 la labor de las personalidades y empresas más destacadas de la vida económica y empresarial española en el siglo XXI. En esta ocasión, el jurado de estos galardones ha querido premiar a la compañía Sqrups! quien, en muy pocos años, se ha convertido en el Outlet Urbano, basado en el mercado de la oportunidad especializada en productos básicos a precios accesibles, más importante de España.

Sqrups!, es una compañía española participada por la gestora especializada en fondos de inversión de impacto social, Global Social Impact Investments SGIIC (GSI). En la actualidad, la cadena cuenta con cerca de 70 establecimientos y prevé concluir el ejercicio con cerca de 75 tiendas, con el objetivo de superar las 120 en el plazo de tres años.

"Recibir este premio es un honor y refleja el esfuerzo continuo por marcar una diferencia positiva" afirmó Espinosa, fundador y CEO de la compañía, añadiendo que el 25% de los productos en el sector de la alimentación son destruidos. "En Sqrups trabajamos arduamente para reducir este desperdicio, rescatando productos en perfecto estado para su consumo, y dándoles una nueva vida".

Sqrups! comercializa más de 1.000 referencias de media con un precio medio de 0,80 euros-, de alimentación, higiene y belleza personal, bazar, papelería, jardín, menaje, pequeños electrodomésticos, etc. cuyo destino ya es la destrucción- y que la compañía vende a precios de outlet, entre el 30% y el 80% de su PVP habitual" ha añadido Espinosa, fundador y CEO de la compañía. Como ejemplo, la compañía afirma que durante el último año liquidó más de 15 millones de unidades, de más de 300 fabricantes, lo que supone un 30% más que durante 2021

Hace escasos días, Sqrups! presentó su ultimo "Informe Rescate", un estudio que certifica que, en el periodo de noviembre de 2022 a octubre de 2023, Sqrups! salvó y vendió a precio de saldo más de 20,2 millones de productos en perfectas condiciones, marcando un aumento del 41% respecto al año anterior. Entre otros, ha salvado de la destrucción 14,5M de alimentos, cerca de un millón de productos de higiene personal y droguería; o 1,23M de kilos de artículos de papelería, entre otros muchos.

El 40% de estos artículos proceden de empresas españolas y el resto de fábricas europeas. Se trata en su mayoría de productos de primeras marcas que no pueden venderse en el canal tradicional por un cambio de packaging, o por ser derivados de una promoción, etc.

