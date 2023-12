La marca de cosmética AOKlabs hace viajar a África sin salir del baño

Los tres nuevos packs navideños de AOKlabs, compuestos por productos a base ingrediente africanos 100% naturales, ayudan a conectar con las raíces La Navidad es la época del año perfecta para pasar más tiempo de calidad con familia y amigos, pero también para dedicarse unos minutos al autocuidado, tanto por dentro como por fuera, y así poder llegar a conectar con uno mismo. Este año ayudar a que la gente conecte con sus raíces es la propuesta navideña de la marca de cosmética africana AOKlabs.

Su objetivo es que cada persona que use o pruebe sus cosméticos, 100% naturales, sostenibles y solidarios, sienta que se teletransporta a África, pues sus aromas, texturas, ingredientes y sensaciones provienen del continente vecino. Lugar en el que la marca a través de la Fundación Katia Simone ayuda a que las mujeres y niños más desfavorecidos tengan un futuro mucho mejor.

Pero, ¿por qué la cosmética africana de AOKlabs ayuda a conectar con las raíces? Las zonas en las que hoy se encuentran Etiopía y Tanzania son consideradas las cunas de la humanidad, pues hace más de 200.000 años allí vivían los Homo sapiens. En estos lugares se han encontrado los fósiles más antiguos que demuestran la evolución gradual de homínidos hasta los predecesores en la escala evolutiva.

Por tanto, no importa dónde se haya nacido o dónde se viva. A pesar de la expansión, diversificación, dispersión y adaptación por la que pasaron los ancestros, todos venimos de un mismo lugar y eso es algo maravilloso. Y para ayudar a alcanzar esta mágica conexión, desde la marca han elaborado tres packs de cosmética africana para cuidar todos los tipos de piel: Pack Limpieza, Pack Hidratación + Protección y Pack Limpieza + Hidratación + Protección Color.

Pack Limpieza (55,85 €)

Preparar la piel con una buena limpieza y exfoliación previas son clave para potenciar la eficacia de los tratamientos posteriores. Los tres productos que contiene forman el trío ganador para limpiar tanto el rostro como el cuerpo.

Los ingredientes principales del Jabón Oro Negro son cacao, manteca de karité, aceites de coco, moringa y oliva, por lo que limpia en profundidad y revitaliza la piel aportando suavidad y mejorando su aspecto. El cacao que también hay en Kusafisha African Micellar Water le otorga su particular color negro y, además, proporciona polifenoles que neutralizan el estrés oxidativo. Sus tensoactivos son naturales y ultrasuaves para preservan la función barrera de la piel, a la vez que limpian y desmaquillan en profundidad; por lo que es apta para pieles sensibles. El gel exfoliante facial y corporal Kusugua African Choco-Argán Scrub, con semillas de argán 100% biodegradables y extracto de cáscara de cacao, elimina las células muertas, preservando la integridad del manto hidrolipídico, con una actividad altamente hidratante, antioxidante y fortalecedora para luchar contra el envejecimiento de la piel.

Pack Hidratación + Protección (35,90 €)

En invierno, sobre todo, es importante ayudar a reparar y sellar la barrera cutánea para prevenir la pérdida de agua y transepidérmica y mantener la piel hidratada y suave.

Dentro se encuentra el maravilloso Oro Africano, que nutre, ayuda a equilibrar el pH, regenera y mejora la piel de los rostros castigados, combate las grietas de los labios y es apto incluso para pieles sensibles. También está el protector solar de amplio espectro y alto rendimiento MAWIMBI 50+ African Sun Defender, que protege contra las radiaciones UVA, UVB y la luz azul, a la vez que hidrata, reafirma, aumenta la elasticidad y calma la piel irritada e inflamada, reforzando la barrera lipídica. Su fórmula, respetuosa con el océano, contiene solo filtros físicos, lo que la hace apta para pieles sensibles y/o reactivas, así como para embarazadas y niños.

Pack Limpieza + Hidratación + Protección Color (49,85 €)

Para los que prefieren una rutina simple, rápida y sencilla, pero muy completa aquí encontrarán los tres cosméticos imprescindibles.

Jabón Oro Negro limpia en profundidad y revitaliza la piel aportando suavidad y mejorando su aspecto con ayuda de cacao, manteca de karité, aceites de coco, moringa y oliva. Oro Africano, manteca 100% natural, de primera presión en frío, sin refinar y certificada en origen, hidrata, nutre, protege y regenera cualquier tipo de piel (incluso las que sufren dermatitis, rosácea, psoriasis o atopía), sin obstruir los poros. La emulsión correctora del color Mawanga 35+ African CC aporta cobertura ligera y natural, hidrata, unifica el tono y tiene un SPF de 35, así como activos antiedad, reafirmantes, antioxidantes, reparadores y regeneradores.