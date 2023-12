The Sun Room, el centro de estética que ofrece bronceado Barcelona

Las cabinas de bronceado se han convertido en una tendencia muy popular dadas las ventajas que tiene, ya que permite que la persona pueda exponerse a radiación controlada y uniforme que le garantice un bronceado perfecto sin comprometer la salud de su piel.

El centro de estética The Sun Room es precisamente un lugar donde las personas pueden acceder a un bronceado Barcelona, con la seguridad y la eficiencia que ofrecen las cabinas de última generación. La especialista Mycaela García Espín, CEO de este centro de estética, ha dado una entrevista donde habla un poco más de The Sun Room y de todos los servicios que ofrece.

Un lugar ideal para hacerse un buen bronceado en Barcelona The Sun Room es un centro especializado en el bronceado en cabinas, aunque también cuenta con una gran variedad de tratamientos médico-estéticos. Así lo ha afirmado Mycaela García Espín, CEO de la firma, en una reciente entrevista, en la cual reveló que el lugar cuenta con dos cabinas de sol de última tecnología y dos sillones LED inteligentes de bronceado saludable. Estos no solamente favorecen un bronceado perfecto, sino que además pueden hacer funciones de colágeno. Y es que la luz que emiten es capaz de penetrar hasta la epidermis, con lo cual se consigue estimular el colágeno desde el interior.

En este centro de estética prácticamente todo está centrado en la luz. De hecho, esto es algo que ha dicho Mycaela García Espín en su entrevista, asegurando que la especialidad del centro es la luz. Y es que además de ofrecer bronceado Barcelona, también ofrece otra variedad de tratamientos estéticos de última tecnología, revolucionarios y disruptivos, tales como el Fhos-Procyon.

Fhos-Procyon, el tratamiento estrella de The Sun Room En la entrevista, la especialista aseguró que el tratamiento estrella de su centro de estética es el Fhos-Procyon. Esta tecnología innovadora se caracteriza por ser sumamente efectiva, no invasiva e indolora, pero principalmente por ofrecer resultados prácticamente instantáneos. Además, todos los productos Fhos tienen un bajo peso molecular, con lo cual logran atravesar fácilmente la protección de la piel y llevar los principios activos más profundos de la piel gracias a la energía lumínica Procyon. En efecto, la especialista asegura que el Fhos-Procyon representa el futuro de la belleza.

En definitiva, The Sun Room no es solamente un centro de bronceado, sino un sitio innovador a la vanguardia de la estética y de la belleza, que además cuenta con un equipo de profesionales expertos y lo último en tecnología. Todo esto se resume en excelentes resultados y una gran cantidad de clientes satisfechos.