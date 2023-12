Entrevista a Verónica Álvarez Calderó

Hoy en día, para muchas personas, la estética y la imagen personal tienen un impacto directo en su autoestima y en cómo se desenvuelven en la vida cotidiana. Si bien mantener la belleza natural con el paso de los años puede ser todo un desafío, existen soluciones estéticas que ayudan a realzar el encanto personal desde un enfoque no invasivo.

Tal es el caso de los tratamientos de Sinergy Esthetic, un centro que ha destacado durante 7 años como un espacio de belleza y bienestar en El Prat de Llobregat. Bajo la dirección de la experimentada Verónica Álvarez Calderón, Sinergy Esthetic ofrece un enfoque integral para realzar la imagen personal y permitir que cada cliente se sienta bella en su propia piel.

Impulsando el bienestar desde la belleza con Sinergy Esthetic Sinergy Esthetic es un destacado centro de estética y bienestar en El Prat de Llobregat que ha logrado una reputación sólida al ofrecer tratamientos de belleza personalizados con aparatología avanzada y técnicas profesionales. En este sentido, en Sinergy Esthetic, se puede acceder a una amplia gama de servicios, desde terapias faciales que abordan el rejuvenecimiento y el acné hasta tratamientos corporales que trabajan en la tonificación muscular, la reducción de grasa y la eliminación de la retención de líquidos.

Sin embargo, la propuesta de belleza no se detiene en la piel, ya que también brindan servicios de microblading, extensiones de pestañas, manicura y masajes y depilación láser, proporcionando un conjunto de soluciones integrales que no solo potencian la belleza natural, sino que también brindan una experiencia de bienestar. La verdadera magia de Sinergy Esthetic radica en su compromiso por ofrecer resultados notables sin recurrir a procedimientos quirúrgicos, sino utilizando tecnología de vanguardia y productos ecofriendly. Cada tratamiento está diseñado para revertir el efecto del tiempo, ralentizar el proceso de envejecimiento y eliminar la adiposidad no deseada, mientras se garantiza una belleza sostenible.

Innovadores tratamientos FHOS-PROCYON en Sinergy Esthetic Verónica Álvarez Calderó destaca que uno de los tratamientos estrella más elegidos por las clientas es el microblading. No obstante, el revolucionario tratamiento con el equipo FHOS-PROCYON, es la propuesta que más se ha distinguido en el centro desde su incorporación hace un año. El FHOS-PROCYON ha potenciado el enfoque de la estética no invasiva en el centro, debido a su eficacia visible inmediatamente en los resultados, tras solo 15 minutos de tratamiento por sesión.

La confianza que Verónica tiene en la marca DRV, con la que ya contaba con experiencia, la impulsó a invertir en el equipo FHOS-PROCYON, siendo una de las mejores decisiones que Sinergy Esthetic ha tomado a la hora de elevar sus tratamientos. Esto es gracias a las mejoras sustanciales que FHOS-PROCYON ofrece en comparación con su predecesor, Protheus, por ser más pequeño, rápido, efectivo y bioluminiscente, probado y patentado. Según Verónica, la tecnología y el producto han superado todas sus expectativas, ya que la ha ayudado a aumentar su facturación, convirtiéndose en una parte esencial de sus servicios.

Sinergy Esthetic ha trabajado con el equipo FHOS-PROCYON durante un año y los resultados han sido notables desde el primer día. Los tratamientos faciales, en particular, han ofrecido resultados impresionantes en términos de rejuvenecimiento y tratamiento del acné. Verónica señala que los cambios son visibles en tan solo una semana, y los resultados se multiplican cuando las clientas continúan el tratamiento en casa.

Bajo el objetivo de brindar una propuesta personalizada, cada clienta que acude al centro recibe un diagnóstico inicial que le permite conocer cuáles son los mejores tratamientos que se adecúan a sus necesidades. Además, Sinergy Esthetic se mantiene en constante evolución y formación, con planes de contribuir al desarrollo de futuras esteticistas y la recualificación de las existentes. En sus 17 años de experiencia en el sector, Verónica Álvarez Calderón y su equipo en Sinergy Esthetic continúan innovando y brindando servicios de alta calidad en el campo de la estética natural, logrando resultados sobresalientes que potencian la belleza y el bienestar de sus clientes.