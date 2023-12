Los expertos de Contigo Psicología ayudan a salir de la depresión crónica

La tristeza es un sentimiento por el que todas las personas pasan en momentos específicos de la vida, como al morir un familiar, perder una relación importante, sufrir por alguna enfermedad, etc. Sin embargo, esta tristeza se puede convertir en depresión crónica, causando que el afectado ya no se sienta interés ni amor por realizar actividades (incluso las cotidianas).

Contigo Psicología, clínica especializada en el tratamiento de depresión crónica y otros trastornos, ayuda a sus pacientes a vencer esta afección para que puedan tener una mejor calidad de vida.

¿Cómo saber si se sufre de depresión crónica? Contigo Psicología explica que existen diferentes síntomas para determinar si se sufre de depresión crónica, los cuales pueden afectar a personas de todas las edades. Entre estos síntomas, los expertos mencionan la sensación de estar triste de manera constante, un vacío que no disminuye ni desaparece por completo. De igual manera, la depresión crónica se manifiesta mediante la pérdida de interés por hacer actividades cotidianas y que hasta hace un tiempo generaban satisfacción.

Otros síntomas son los cambios en el apetito, el peso corporal normal y los patrones de sueño. Las personas con depresión tienden a dormir mucho porque sus niveles de energía disminuyen, lo cual les genera fatiga y desmotivación. En los casos más graves, los pacientes con depresión crónica se sienten inútiles, se culpan a sí mismos y tienen deseos recurrentes de acabar con su vida. La irritabilidad, los cambios en el estado de ánimo y la dificultad para mantener buenas relaciones con los demás también son considerados síntomas comunes de la depresión severa.

La importancia de tratar la depresión crónica Los síntomas mencionados anteriormente son diferentes en intensidad y duración para cada persona y no es necesario experimentarlos todos para determinar que se tiene depresión crónica. Por el contrario, tener algunos de estos síntomas o uno de los más graves, como los pensamientos autolesivos o los sentimientos de vacío constante, puede indicar la presencia de la enfermedad.

Por ello, es importante recibir un diagnóstico de expertos y comenzar el tratamiento lo más rápido posible, ya que sus síntomas pueden afectar significativamente a la calidad de vida del paciente. Esto implica problemas para desempeñar tareas laborales con productividad y eficacia, dificultades para estudiar y llevar a cabo tareas rutinarias o aislamiento social, entre otros. Además, alargar la enfermedad puede hacerla mucho más difícil de tratar, intensificando aún más los síntomas y generando impactos negativos mayores. Actualmente, la depresión crónica puede ser tratada con medicamentos, cambios en el estilo de vida y terapias psicológicas como las cognitivo-conductuales o interpersonales realizadas por Contigo Psicología.

Contigo Psicología cuenta con profesionales especializados en diagnosticar y tratar la depresión que indican a sus pacientes qué medicación, cambios de vida y sesiones terapéuticas necesitan para superar el trastorno.