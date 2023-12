SUTO, máxima eficiencia en caudalímetros de aire comprimido

En áreas como la ingeniería, la meteorología, la medicina, y muchas más, garantizar la calidad del aire que circula por un determinado equipo es fundamental para garantizar un ambiente seguro y saludable. Para asegurar esta condición, existe el caudalímetro o medidor de caudal de aire comprimido, capaz de registrar tanto el caudal volumétrico como el másico que fluye a través de una determinada tubería o estructura.

En España, la empresa SUTO iTEC ofrece este tipo de aparatos y muchas más soluciones fiables de medición y monitorización, no solo para aire, sino para las variables del gas, oxígeno y vapor de aceite, entre otros elementos.

Experiencia y gran alcance Durante más de 20 años de experiencia, en el sector de medición de caudal de diferentes gases, SUTO ha conquistado una numerosa clientela interesada en adquirir caudalímetros digitales másicos, así como otros avances tecnológicos, mediante un proceso de fabricación propio y un servicio de envío e instalación excelente que procura tiempos cortos de respuesta.

Miles de compañías expertas en medición de todo el mundo confían en la marca para llevar los registros de funcionamiento de sistemas de gases e instalaciones neumáticas o vapor. Un equipo de profesionales expertos en la gestión de medidores de caudal encontrará soluciones personalizadas gracias a la sinergia de una red transnacional cuyas sedes principales se ubican en Alemania y China, con delegaciones en España y otros 24 países.

Caudalímetros de máxima calidad Para la medición de caudal de aire comprimido, SUTO ofrece el medidor de caudal S430, para aire húmedo y vapor. El equipo realiza la medición en la salida del compresor con diámetros de tubo del 1 al 10, u otros diámetros que el cliente puede solicitar bajo pedido. Se trata de un caudalímetro de inserción portátil y fácil instalación bajo presión a través de la válvula de bola. Además, el S430 ofrece una medición de caudal directa al FAD (Free Air Delivery) del compresor y opera con temperaturas de hasta 200° C, ya que todas las partes que están en contacto con el medio de flujo están fabricadas con acero inoxidable.

Entre las características que resaltan del medidor de caudal S430, se encuentra su capacidad para medir en gases húmedos y sucios como el biogás en una salida de un compresor. Igualmente, el sensor del equipo ofrece estabilidad a largo plazo y amplia relación de reducción, lo que le permite ser utilizado tanto en aire comprimido como en gases no corrosivos como oxígeno, argón, dióxido de carbono, gas natural, hidrógeno, metano, entre otros.

En la página web de SUTO, los usuarios pueden descargar el catálogo y toda la documentación que necesiten sobre cada equipo, como fichas técnicas, manuales, certificados o software. De esta manera, podrán garantizar la extensa vida útil para la que fueron fabricados los dispositivos, gracias a una producción tecnológica cuya calidad está probada por su presencia en la medición de aire comprimido y gases en las empresas líderes en el ámbito global.