La Escuela Convives ayuda a cerca de 2.000 personas que conviven con discapacidad en 2023

Convives con Espasticidad puso en marcha esta Escuela Online en 2019. La Escuela está compuesta por tres módulos centrados en el afrontamiento activo de la discapacidad, la inclusión laboral y la prevención del suicidio Cerca de 2.000 usuarios se han visto beneficiados este año de la Escuela Convives: 1ª Escuela Online de Afrontamiento Activo de la Discapacidad. Uno de los módulos más utilizados es 'Ilusiónate de nuevo con tu vida', centrado en la prevención del suicidio. Tras un año en marcha, Convives con Espasticidad, asociación dedicada a la inclusión de las personas que conviven con la discapacidad, ha ayudado a todas estas personas con 13 bloques temáticos, para prevenir el suicidio y recuperar la esperanza y la ilusión por la vida de este colectivo y sus familiares, atendiendo a las preguntas de los usuarios en la más absoluta confidencialidad.

Alrededor de 800.000 personas se suicidan cada año en todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, y por cada suicidio, hay muchas más tentativas anuales. En España, la media de suicidios es de uno cada dos horas y media, es decir, diez al día. Tal es así, que es la primera causa no natural de muerte en nuestro país, según el INE. Pese a la ausencia de cifras oficiales, esta realidad es especialmente acusada entre las personas con discapacidad debido a la dificultad de participación social, la falta de accesibilidad universal, la baja autoestima, la soledad no deseada o el estereotipo que sufren entre otros motivos tal y como se concluye en el primer estudio en España que aborda esta cuestión "El suicidio en las personas con discapacidad en España" iniciativa del Observatorio Estatal de la Discapacidad.

Consciente de todo ello, Convives con Espasticidad, a través de Escuela Convives, también tiene a disposición de todas aquellas personas que lo necesiten la Escuela Online de Convives con Espasticidad, que cuenta con dos módulos más, sobre empleo y emprendimiento y cómo afrontar la discapacidad de forma activa. Se puede acceder a estos módulos con un copago de 60€ al año o solicitando una de las becas Afronta. Todas las lecciones cuentan con un vídeo subtitulado, un pdf accesible para personas con discapacidad visual con contenido teórico-práctico y ejercicios, así como para personas con discapacidad intelectual. El alumnado también dispone de diferentes vías de interacción con los psicólogos de Convives con Espasticidad, aunque el propio equipo de la entidad advierte que esto no sustituye en ningún modo la consulta presencial.

Claudia Tecglen, presidenta de Convives con Espasticidad, psicóloga, coordinadora de la Escuela y Premio Princesa de Girona 2022 en la categoría social,resalta que "aceptar que la discapacidad es un factor de riesgo a nuestra salud mental por distintas causas entre ellas: la falta de accesibilidad, aislamiento social, dolor crónico, baja inclusión educativa, alta tasa de desempleo, es un paso esencial para transformar nuestra realidad y no perder la esperanza ni la ilusión por la vida". En esta línea el Dr. Darío Fernández, coordinador adjunto de la Escuela, psicólogo clínico y médico de familia con más de 40 años de experiencia señala "las estrategias de afrontamiento proactivas que trabajamos en la Escuela son útiles para todas las personas sobre todo para aquellas que se enfrentan a retos de forma constante como las personas con discapacidad y sus familias".

Por su parte, Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI Estatal, enfatiza "la necesidad de promover el autocuidado, también y sobre todo en la esfera de la salud mental, de las personas con discapacidad, las cuales están más expuestas a sufrir los efectos de factores ambientales perturbadores de una condición óptima de salud; el padecimiento psíquico está en el origen de la discapacidad psicosocial, y hemos de adquirir destrezas para reconocerlo y preventivamente sortearlo". Y añade "Convives con Espasticidad hace justamente esto con su Escuela Online de Afrontamiento Activo".

La Escuela Convives es un proyecto colaborativo desde sus inicios que no deja de sumar apoyos. Su continuidad y ampliación durante este año ha sido posible gracias a la colaboración de Fundación "la Caixa", Séntisis Intelligence, Fundación Ibercaja, Fundación Sanitas, Baker McKenzie, la UNED y Fundación MAPFRE, cuenta con el apoyo de entidades como el CERMI ESTATAL, Hemiweb, el Foro Español de Pacientes, la Fundación Sin Daño y Fundación Bertín Osborne, entre otros. Además, la entidad confía en que en breve se sumen más patrocinadores, colaboradores, donaciones y participantes lo que les permitirá ofrecer más contenidos. Desde el equipo de Convives quieren destacar que el módulo de ‘Ilusiónate de nuevo con tu vida’ fue seleccionado en la XIV Convocatoria de ayudas a proyectos sociales dirigida a colectivos en riesgo de exclusión de la Fundación MAPFRE.

Asimismo, muchas personas con discapacidad y pocos recursos económicos y/o sus familias pueden acceder gratuitamente con las becas Afronta gracias a Fundación MAPFRE, Fundación A.M.A., Fundación Hemiweb, Fundación Ibercaja y donaciones anónimas. Para más información, consultar la página web de la Escuela Convives.