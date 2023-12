La explicación de por qué la luna es redonda

Para que los hijos prosperen en el mundo moderno, hay un sistema de 300 años que se debe actualizar hoy y llevar a cabo una transformación educativa.

En palabras de Carl Sagan, los niños tienen esta curiosidad innata que poco a poco se va matando durante los años escolares. En el jardín de infantes, se pueden escuchar preguntas profundas como: "¿por qué tenemos dedos en los pies? ¿Por qué la luna es redonda? ¿Cuál es el cumpleaños del mundo?". Y, en algún momento, entre el primero y el duodécimo grado, esa curiosidad y autodirección desaparecen. Y no es solo por la pubertad.

Desde 1717, cuando se concibió el modelo de escuela fábrica, las escuelas dividen a los estudiantes por edad y grado para enseñarles el mismo contenido y esperar que lo regurgiten en los exámenes al final del período. Este modelo fue una gran innovación, pero para un mundo muy diferente al actual. Fue así que comenzó el viaje en el jardín de infantes para todos los estudiantes, donde los maestros les dijeron exactamente qué hacer para tener éxito en la vida, los animales que pintar, los libros que leer, las materias que aprender, las universidades a las que asistir y los trabajos que elegir. Y todo lo que había que hacer era sentarse y esperar la siguiente instrucción.

La mala noticia es que los cerebros han sido pirateados. Los niños aprendieron a descartar sus deseos más profundos para intentar materializar la definición de éxito que alguien más diseñó para ellos. Ahora bien, la buena noticia es que los niños de hoy pueden tener una experiencia diferente porque hay una manera diferente también de fomentar su autodirección basándose en su curiosidad innata.

Superpoderes Se puede transformar la educación en todo el mundo sin cambiar por completo el sistema existente. Es un enfoque muy simple y transformador que las escuelas pueden utilizar hoy (y de hecho están comenzando a implementar) para aprovechar el proceso de aprendizaje natural de esa curiosidad innata que tenemos los humanos. Se llama autonomía de aprendizaje, la capacidad de funcionar con una guía externa mínima.

Y el proceso no es nada nuevo, es lo que hace naturalmente un niño de un año cuando quiere caminar, hablar, comer y poner el dedo meñique en el enchufe él solo.

Principios de neurociencia aplicados para diseñar un marco de aprendizaje de seis pasos para lograr autonomía de aprendizaje y esta “autonomía de aprendizaje” no requiere un nuevo currículo, más profesores, una inversión demencial, políticas escolares actualizadas o incluso la mejor tecnología. No, nada de eso.

Cada estudiante ya tiene un cerebro y esto es en sí ya un gran adelanto. Así que todo lo que hay que hacer es ir apartándose poco a poco del camino del niño y dejar espacio a su autonomía.

Establecer objetivos y planificar Se pueden explorar dos de las cuatro etapas de aprendizaje presentes en Cómo educar a un Einstein de Erika Twani.

¿Cómo ocurre el aprendizaje de la autonomía? Los estudiantes Lauren y Julian aprendían sobre responsabilidad ambiental mientras exploraban la agricultura. Entonces, el primer paso es establecer objetivos y planificar. Cuando los propios estudiantes expresan una intención, esto aumenta las posibilidades de lograrlo de 2 a 3 veces.

Este simple cambio de enfoque ​hace que los nuevos conceptos que se transmiten a los estudiantes o a los hijos partan de una experiencia creada por sus propios cerebros. Genera nuevas conexiones neuronales que les permiten construir mejores procesos de aprendizaje. Si se consulta la imagen de un aula de hace 200 años y se compara con la de un niño actual, se verá que descartando tal vez alguna que otra pantalla las cosas son exactamente iguales.

Cómo Educar a un Einstein El libro Cómo Educar a un Einstein es un acercamiento a un “Sistema de Aprendizaje Relacional” en la educación. Un modelo usado por escuelas de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa con excelentes resultados académicos. Su autora Erika Twani muestra paso a paso cómo estimular la creatividad de los hijos o estudiantes y cómo utilizar la fisiología del cerebro humano para adaptarlo a los desafíos de los nuevos tiempos.