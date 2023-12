La firma SaveFamily es referente en tecnología segura para niños

Las nuevas tecnologías de GPS cada vez más permiten el acceso a información en tiempo real de personas y lugares con una precisión bastante alta. Esta precisión tecnológica y digital ha sido usada por la compañía Save Family para crear relojes con GPS que facilitan la detección y comunicación con los niños pequeños. De esta manera, los padres pueden aprovechar el auge de los dispositivos móviles, el atractivo de tener un reloj moderno y las nuevas tecnologías para cuidar de sus hijos en todo momento. En los últimos años, Save Family ha potenciado estos productos, agregándole funcionalidades exclusivas para ofrecer protecciones aún mayores. Estas funcionalidades incluyen el límite de contenidos inapropiados y el acceso a ciertas páginas y plataformas en línea.

¿Cómo nace la idea de crear una empresa para la venta de relojes con GPS?

SaveFamily nace, por un lado, de la necesidad de saber dónde están nuestros hijos pequeños en momentos de distracción y, por otro lado, de la situación actual de acceso temprano al móvil por parte del público preadolescente. En este caso el fundador y CEO de SaveFamily vivió personalmente esta experiencia cuando, durante un paseo con su hija, ella se perdió brevemente. A pesar de ser solo unos minutos de angustia podrían haberse solucionado con un reloj con GPS y llamada. En ese momento pensó sobre el papel de las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria y cómo podrían ser una herramienta para mejorar la comunicación y la seguridad de nuestros hijos

¿Por qué los relojes de Save Family son considerados importantes para proteger a la familia?

Son importantes en primer lugar porque son la alternativa perfecta al teléfono móvil que tanto demandan desde muy pequeños. Limitan el acceso a internet y con ello al contenido inapropiado como violencia, sexo...

En segundo lugar, es la mejor forma de comunicación segura. Podemos estar comunicados en cualquier momento y situación, además de conocer la ubicación de nuestros hijos.

Por último, más allá de la seguridad y la comunicación, estos dispositivos permiten que nuestros hijos crezcan de manera autónoma con total seguridad.Gracias al control parental en forma de app para iOS y Android que incluyen nuestros smartwatches las familias pueden otorgar autonomía a sus hijos con total tranquilidad.

¿Qué características diferencian a los relojes Save Family de sus competencias?

SaveFamily es una empresa española con atención al cliente, y soporte técnico centralizado en España. Todos nuestros productos están creados y testados en España tanto por padres como por los usuarios finales, los pequeños de la casa. Nuestros productos son exclusivos este es un punto muy importante. Por otro lado, fuimos pioneros en toda Europa a la hora de introducir este tipo de productos innovando continuamente desde nuestro nacimiento hace más de 6 años ya.

En la actualidad ya nos avalan más de 200.000 familias y confían en los productos SaveFamily. Además, desde hace un año SaveFamily ofrece a los usuarios de relojes SaveFamily un servicio premium de conectividad con el que los padres no tendrán que preocuparse por la cobertura ni los minutos en las llamadas porque son ilimitadas.

¿Qué estrategias utiliza Save Family para llevar sus relojes con GPS a todos los rincones del mundo?

La estrategia es la perseverancia y el trabajo diario junto a un equipo de personas muy comprometidas con el proyecto. Hace dos años SaveFamily comenzó su andadura fuera de España para internacionalizarse y ya ha llegado a muchos rincones de Europa, desde Portugal, Francia, Italia, Alemania... y varios países del mundo como México, Arabia Saudí, Chile, Dubái... Estamos creciendo en todos los canales y la clave de todo esto es la recomendación por parte de nuestros propios clientes, estamos presentes en equipos deportivos, asociaciones, grupos de amigos el boca a boca es fundamental en nuestro caso. Te voy a dar un dato: el 89% de los clientes nos recomiendan a sus amigos y familiares este dato en el sector tecnológico es muy alto.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos de Save Family durante su expansión al mercado internacional?

Tenemos presencia de modo estable en varios países europeos creciendo en todos ellos a doble dígito. Hablaríamos de un doble desafío, por un lado, el cultural, no podemos replicar el modelo español de forma mimética cada mercado, cada país tiene sus peculiaridades y su forma de establecer la crianza de sus hijos hay muchas diferencias en como las familias abordan el acercamiento de sus hijos a las nuevas tecnología. Por otro lado, el reto técnico entrar en un nuevo país supone modificar el firmware del dispositivo adaptar las frecuencias y bandas en las que actua el dispositivo e incluir en la memoria del software nuevos códigos de nuevas compañías de telecomunicaciones.

¿Cómo la empresa planea mantener sus productos actualizados y alineados a las últimas tecnologías y tendencias digitales?

Dicen que la experiencia es un grado y creemos que así es. Fuimos de los primeros en dar el paso de relojes con conectividad 2G al 4G suponiendo un avance tecnológico muy importante. Tenemos un equipo de desarrollo de producto muy pendiente de novedades y mejoras en el mercado a nivel global.

¿Qué objetivos tiene Save Family para los próximos 10 años?

Dotar de un ecosistema digital seguro a nuestros e hijas consolidando una categoría de producto que permita que nuestras hijas e hijos se adenten en el ámbito digital con productos adaptados realmente a sus necesidades y que no tengan que adaptarse ellos a productos configurados para un uso adulto.

Los productos de Save Family GPS han logrado satisfacer las necesidades de más 200 mil familias. Esto garantiza a los nuevos usuarios que los relojes que comprarán pueden darles las localizaciones y protecciones necesarias para sus hijos. Además, el equipo de soporte de esta compañía continúa atento para resolver las dudas de sus visitantes y ayudar a los compradores a solucionar problemas y/o inquietudes técnicas. Por lo tanto, las familias de España, Europa y otros países del mundo pueden estar seguras de recibir experiencias de productos y servicios de alta calidad.