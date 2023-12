Nuevas Arkogummies de Arkopharma, la forma más dulce y natural de cuidarse

Arkopharma presenta sus nuevas Arkogummies, una opción dulce, natural y sencilla para el cuidado diario sin azúcar. La gama incluye 4 tipos diferentes de gominolas que abordan el cuidado de aspectos como el estado de ánimo, un sueño reparador, el bienestar urinario y la pesadez de piernas En un mundo donde cuidarse está a la orden del día, Arkopharma ofrece la forma más dulce y natural de hacerlo: su nueva línea de gummies compuesta por variedades como Sueño Reparador, Ánimo Positivo, Arándano Rojo y Piernas Ligeras, que transforma el momento de cuidarse en algo divertido, fácil y novedoso, ofreciendo beneficios 100% naturales para el cuerpo.

La marca propone una nueva y deliciosa manera de abordar el bienestar, innovando, así, con la forma de cuidarse ante ciertos aspectos que interfieren en la salud. Algunas de las fórmulas están diseñadas tanto para adultos como para niños, reflejando el compromiso de la marca con la salud integral de las familias.

Su simplicidad de consumo, sabor delicioso y facilidad de integración en la vida cotidiana hacen que el autocuidado sea un placer.

Arkopharma con su apuesta por la innovación en fitoterapia cambia el juego del bienestar, ofreciendo soluciones eficaces que se integran perfectamente en el ritmo de la vida actual gracias a su formato en forma de caramelos de goma sin azúcares para que no poner más excusas al bienestar. Así, dos gummies al día se convierten en la puerta de entrada a una vida más saludable.

Vivir plenamente implica descansar bien

Arkogummies Sueño Reparador

Más de 12 millones de personas en España no descansan de forma adecuada: se estima que el 48% de los adultos y el 25% de los niños españoles no disfrutan de un sueño de calidad, según datos recogidos por la Sociedad Española de Neurlogía[1].

El objetivo de estas gummies es disminuir el periodo de inducción al sueño gracias a los alcaloides que se pueden encontrar en su composición, que actúan como sedante natural en el cuerpo. Además, su fórmula también contiene mucílagos, un activo que ayuda a calmar la tos nocturna.

Este complemento alimenticio se ha creado para que personas de cualquier edad con insomnio, pesadillas o despertares nocturnos pueda mejorar su calidad de sueño de manera natural y sencilla.

En muchos casos, son los niños los que sufren este tipo de situaciones, por lo que estas gummies son aptas también para ellos, además, seguro que no ponen ningún impedimento.

El optimismo es una gran medicina

Arkogummies Ánimo positivo

Según un estudio de la Fundación Mutua Madrileña en colaboración con la Confederación Salud Mental[2], el 74% de la población española, en los últimos años, ha percibido un deterioro en su salud mental. Por ello, las nuevas gummies llegan para ayudar a aumentar el ánimo positivo. Estas deliciosas gummies contienen safranal y crocina, dos activos que ayudan a mejorar el estado de ánimo debido al aumento de concentración de los niveles de dopamina y serotonina, o como son más conocidas, "las moléculas de la felicidad".

Hoy en día, es más frecuente experimentar estados de ánimo negativos o la inapetencia debido a la cantidad de estímulos que se afrontan en el día a día. En muchas ocasiones, esto viene provocado por la sensación de insatisfacción personal. La celeridad del día a día y la saturación de información, pueden hacer que cuidarse pase a un segundo plano. En este sentido, es importante parar y reflexionar sobre la importancia de cuidarse también a nivel mental.

En este ritmo de vida, añadir estas gominolas es fácil y ayuda también a reducir la sensación de baja moral y la falta de entusiasmo también relacionado con las fluctuaciones hormonales.

Mejor prevenir que curar

Arkogummies Arándano Rojo

El principal componente de estas nuevas gummies es el arándano rojo, en concreto, las proantocianidinas Tipo A del mismo, reconocidas por ayudar a inhibir la adherencia bacteriana a las células uroteliales del tracto urinario.

El Arándano Rojo es una planta seleccionada por expertos en fitoterapia por su uso ancestral para el bienestar urinario.

Bienestar para piernas en formato gummies

Arkogummies Vid Roja

Hay épocas en que las piernas se sienten doloridas, hinchadas o pesadas y en muchas ocasiones es debido a la insuficiencia venosa que provoca que las venas de las piernas sufran dificultades para que fluya en flujo sanguíneo y enviar la sangre de vuelta al corazón de forma eficaz.

Gracias al principal activo de la composición de estas Arkogummies, los flavonoides, se ofrece un efecto "sellante" en la pared de los vasos, reforzando y estabilizando la pared venosa para contrarrestar los signos de hinchazón o sensación de piernas pesadas.

Estas gummies, recomendadas para mayores de 18 años, tienen beneficios para diferentes perfiles de personas: desde personas que se exponen a grandes retos físicos y necesitan sus piernas a pleno rendimiento a mayores que lo que buscan aligerar sus piernas.

Vínculo entra la nutrición y la farmacia

Arkopharma, como laboratorio farmacéutico francés especializado en fitoterapia y líder europeo en el ámbito de los medicamentos y complementos alimenticios naturales a base de plantas, defiende la importancia de cuidarnos bien por dentro para sentirnos bien por fuera.

[1]Más de 12 millones de personas en España no descansan de forma adecuada. Sociedad Esañola de Neurología (2022)

[2] Informe "La situación de la salud mental en España" (2023) Fundacionmutua.es