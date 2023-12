Celebración de la excelencia en franquicias: resultados de los V Premios Franquícies de Catalunya

LA AFC anunció los ganadores de los V Premios "Franquícies de Catalunya 2023", en una ceremonia que destacó a las franquicias sobresalientes en 11 categorías El martes 12 de diciembre, la "Associació de Franquícies de Catalunya" (AFC), con el patrocinio de RSBiz, celebró la quinta edición de los Premios "Franquícies de Catalunya 2023" en el Centro Cívico Vil·la Urània de Barcelona. Este prestigioso evento reconoció a las franquicias más destacadas en 11 categorías diferentes, realzando la excelencia y la innovación en este sector.

Un jurado compuesto por Montserrat Gallardo, subdirectora general de Comercio de la Generalitat de Catalunya; David Casals, periodista del diario Expansión; Silvia Pagan de l'Álamo, Responsable de Franquícies y Convenios Empresas de BBVA Catalunya; Ana Úbeda, abogada socia del bufete Fieldfisher, y Xavier Vallhonrat, presidente de la AFC, fue responsable de otorgar los premios.

Los ganadores en las diferentes categorías fueron:

Franquicia catalana más destacada en el mercado catalán: Vinalium.

Franquicia catalana más destacada en el mercado español: Hoy Voy.

Franquicia catalana más destacada en el mercado internacional: Kids & Us.

Franquicia no catalana con mejor proyección en Cataluña: Interdomicilio.

Mejor franquiciado de una red con sede en Cataluña: MBE Airport Group, de Mail Boxes Etc.

Mejor franquiciado de Cataluña de una marca no catalana: Century21 Urban, de Century21.

Franquicia catalana con mejor política de RSC y protección del medio ambiente: UDON.

Mejor CEO/DG de una empresa de franquicias en Cataluña: Gorka Uranga, de Mail Boxes Etc.

Mejor equipo de expansión y/o marketing de franquicias: Muy Mucho.

Proveedor homologado con mejor actividad relacionada con franquicias: SDS by SIDASA.

Premio especial "RSBiz" a la franquicia más destacada en aplicación de métodos o procesos: SANTAGLORIA. Xavier Vallhonrat, presidente de la AFC, afirmó que "el éxito de la última convocatoria constituye un paso adelante, que nos anima a continuar en este camino de reconocimiento del trabajo bien hecho por los protagonistas del sistema de franquicias en nuestro entorno". Por su parte, Luisa Masuet, presidenta de la AEF, quiso felicitar "a la Associació de Franquícies de Catalunya por volver a organizar la quinta edición de sus premios anuales, así como a todos los ganadores, y muy especialmente a las seis empresas socias de la AEF. Animamos a la AFC para que siga velando por los intereses de la franquicia en Cataluña, donde es un sistema de negocio muy arraigado y consolidado".

Este evento no solo celebra el éxito individual de cada franquicia, sino que también destaca la fortaleza y la importancia del modelo de franquicias en el panorama económico de Cataluña y España.

La "Associació de Franquícies de Catalunya" es la entidad profesional que agrupa y ofrece servicios a los franquiciadores, franquiciados y emprendedores interesados en el sistema de franquicias en todo el territorio catalán. Entre sus principales objetivos se encuentran la armonización de los intereses profesionales de ambas partes, la representación de las empresas asociadas y el fomento del sistema de franquicias ante las administraciones, instituciones y organismos, públicos y privados, relacionados con el comercio, los servicios y la economía en general.